Büyük Zafer'in 100. yılı Avrupa'daki temsilciliklerde kutlandı

Avrupa'daki temsilciliklerde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, üst düzey katılımla kutlandı.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, TOBB Brüksel Temsilciliğinde resepsiyon düzenledi. Resepsiyona Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, askeri temsilcilerle çok sayıda Türk ve yabancı konuk katıldı.

Resepsiyonda konuşma yapan Büyükelçi Ulusoy, büyük zaferden kısa süre sonra Atatürk'ün vizyonuyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, eski hasımlarıyla yeni ilişkiler kurduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin bugün uluslararası barışa, istikrara ve refaha katkı yaptığını vurgulayan Ulusoy, güçlü ordusu ve savunma sanayisiyle Türkiye'nin uluslararası istikrara katkılarını sürdüreceğini kaydetti.

Ulusoy, bugünkü toplantının aynı zamanda kendisinin veda resepsiyonu olduğunu, yarın Belçika'dan ayrılıp görevi devredeceğini söyledi.

Görev yaptığı 3 yılda ikili ilişkilerin gelişmesi için çalıştığını dile getiren Ulusoy, gelecek yıl Türkiye-Belçika diplomatik ilişkilerinin 185. yılı, bir sonraki yıl da Türk işçilerin ülkeye gelişinin 60. yılı olacağını, ilişkilerin daha da gelişeceğine inandığını aktardı.

İspanya

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği rezidansında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla verilen resepsiyon üst düzey katılımla gerçekleşti.

Madrid Büyükelçiliğinde Müsteşar ve Geçici Maslahatgüzar Yunus Emre Bayrak ile Silahlı Kuvvetler Ataşesi Deniz Albay İlhan Sayıcı davetlileri karşıladı.

Resepsiyona, İspanya Milli İstihbarat Merkezi Başkanı Esperanza Casteleiro ile Kara Kuvvetleri Komutanı Amador Ensenat y Berea, Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları mensupları ve Madrid'de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli de aileleriyle birlikte katıldı.

İstiklal Marşı ve İspanya milli marşının okunmasının ardından Müsteşar Bayrak ve Albay Sayıcı birer konuşma yaptı, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Resepsiyonda ayrıca Türkiye'nin Zafer Bayramı'na özel hazırlanmış tanıtım videosu izletildi.

İtalya

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyon da üst düzey katılımla gerçekleşti.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile Roma Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşesi Hava Yarbay Serdar Türk, davetlileri kapıda karşıladı.

Resepsiyona İtalya Genelkurmay Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone ile Cumhurbaşkanlığı Askeri Danışmanı General Gianni Candotti de katılırken Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ile Roma'da görev yapan farklı ülkelerin askeri ataşelik personeli, İtalya askeri kuvvetler mensupları ve büyükelçilik çalışanları da yer aldı.

Törende Büyükelçi Gücük, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajını İtalyanca ve Türkçe paylaştı.

İngiltere

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Güneş Yeşildağ ve Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Ömür Candar'ın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, İngiltere'de faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra bu ülkedeki diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Yeşildağ, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin büyük azim ve kararlılıkla zafere ulaştığını ve bu zafer sonunda, bütün zorluklara rağmen 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu anlattı.

Konuşmasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını da okuyan Yeşildağ, şu ifadeleri paylaştı:

"Sevincimize ortak olan tüm dostlarımıza şahsım, ülkem ve milletimiz adına teşekkür ediyorum. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin bu kurtuluş mücadelesi, her türlü zorluğa rağmen 30 Ağustos'ta açık bir zafere ulaştı. Büyük Zafer, bugün özgürce yaşadığımız toprakların, vatanımızın ebedi olduğunu bir kez daha teyit etti. 30 Ağustos, Türk halkının esaret ve özgürlük arasında seçim yapmak zorunda kaldığında neler başardığının ve neler feda edebileceğinin açık bir kanıtıydı."

Yeşildağ, Türkiye ile İngiltere arasında savunma, eğitim ve turizm gibi birçok alandaki ikili ilişkilere de değinerek "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana iki ülke arasındaki ilişkiler istikrarlı şekilde gelişmeye devam etti." ifadesini kullandı.

Son 20 yılda özellikle ticaret yatırımları, terörle mücadele, savunma, eğitim ve turizmin ikili ilişkilerde itici güç haline geldiğini söyleyen Yeşildağ, NATO üyesi Türkiye ve İngiltere'nin BM ve G20 gibi diğer birçok uluslararası forumda da yakın çalıştığının altını çizdi.

Yeşildağ, turizm sektörüne ilişkin ise "Türkiye'yi ziyaret eden İngiliz turist sayısı, ağırladığımız turistler arasında ilk başlarda yer alıyor. Bu yıl şu ana kadar 2 milyona yakın İngiliz turist Türkiye'yi ziyaret etti." dedi.

Almanya

Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen resepsiyona birçok ülkenin askeri ataşeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü vesilesiyle gönderdiği mesajı okundu.

Büyükelçi Başar Şen, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözünü hatırlatarak Türkiye'nin bölgedeki önemini vurguladı.

Silahlı Kuvvetler Vekili ve Kara Ataşesi Albay Yılmaz Çetin de 30 Ağustos'un önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Türk mutfağından ikramda bulunuldu.

Fransa

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Fransız askeri erkanı ve Fransa'da mukim askeri ataşelerin katılımıyla düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun. Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi yer aldı.

Avusturya

Başkent Viyana'da önce Türkçe daha sonra Almanca düzenlenen etkinliklerde misafirlere, Büyük Zafer görseller eşliğinde anlatıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Büyük Zafer'in 100'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan belgesel film izlendi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, burada yaptığı konuşmada, 1919'da Samsun'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesinin 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaştığını anlattı.

Ceyhun, "30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının, tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır." dedi.

30 Ağustos zaferinin, şartlar ne kadar zor olursa olsun başarıya ulaşma konusunda hiçbir gücün Türk milletinin engelleyemeyeceğini gösterdiğini kaydeden Ceyhun, dünyanın sayılı askeri güçlerinden biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin sürekli barışın tesis edilmesi için hem bölgesel hem de küresel anlamda sağladığı katkıya dikkati çekti.

Çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin katıldığı etkinlikte Türk eserlerinden oluşan piyano resitali verildi.

Çekya

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, konuşmasında 30 Ağustos zaferinin modern Türkiye'nin kurulmasında önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek Türk halkının Kurtuluş Savaşı'yla ortaya koyduğu mücadelenin iki savaş döneminde birçok halka ilham kaynağı oluşturduğunun altını çizdi.

Bağış, Atatürk'ün askeri ve siyasi dehasına da işaret ederek Gazi'nin askeri zaferi somut siyasi ve diplomatik kazanımlara dönüştürdüğünü aktardı.

Bosna Hersek

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapmasında düzenlenen programın ev sahipliğini Büyükelçi Sadık Babür Girgin yaptı.

Programa Büyükelçi Girgin'in yanı sıra Askeri Ataşe Mustafa Sıtkı Tatar, Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic, Türk kurumları ve yerel kurumlarının temsilcileri, Türk iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Girgin program açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 81 il ve dış temsilciliklere ilettiği mesajı okudu.

Sırbistan

Başkent Belgrad'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Programı'nın ev sahipliğini Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy yaptı.

Programa, Türk kurumlarının temsilcileri ve Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic katıldı.

Büyükelçi Aksoy burada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

Yunanistan

Büyükelçilik rezidansında yapılan kutlama etkinliğine Büyükelçi Burak Özügergin, yabancı misyon temsilcileri, Büyükelçilik çalışanları ve basın mensupları katıldı.

Özügergin, burada yaptığı konuşmada, Büyük Zafer'in Lozan Anlaşması ile sürdürülebilir barışın önünü açtığının altını çizerek bu anlaşmanın da Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir dönem açtığını anımsattı.

İki ulusun da yüz yıl önce düşmanlık ve çatışma yerine, diyalog ve karşılıklı saygıyı tercih ettiğine vurgu yapan Özügergin, "Yüz yıl önce, atalarımız geçmişin kölesi olmaktansa ileriye bakmayı bilinçli olarak seçecek kadar sağduyuluydu." ifadesini kullandı.

Özügergin, bunu yüz yıl önce yapabilen iki ülkenin, ilişkileri ılımlı bir şekilde tekrar tanımlayabileceğine işaret ederek "Açık diyalog ve uluslararası hukuka bağlılık ile ve bir dereceye kadar sağduyu sayesinde, ortak gündemimizde yer alan konulara gerçekten karşılıklı yarar sağlayan çözümlere ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Özügergin, konuşmasında ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajını da okudu.

Kuzey Makedonya

Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü başkent Üsküp'te kutlandı.

Büyükelçilikte gerçekleştirilen etkinliğin ev sahipliğini Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök yaptı.

Programa Büyükelçi Sekizkök'ün yanı sıra Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchinovski, Askeri Ataşe Albay Serkan Çakır, Türk kurumlarının temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Büyükelçi Sekizkök, burada yaptığı konuşmada, "Devletlerin tarihinde önemli kilometre taşlarının 100. yıl dönümleri hep büyük anlam taşır, bunlar özel olarak anılır ve kutlanır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne yaklaştığımız bu günlerde ülke olarak kuruluş dönemindeki tarihi dönemeçlerin 100. yıl dönümlerini kutluyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Balkanlar'da köklü bir tarihe sahip olduğunu vurgulayan Büyükelçi Sekizkök, "Bu coğrafyanın kalbi Kuzey Makedonya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sizlerle birlikte idrak etmenin özel bir anlamı bulunmaktadır." dedi.

Sekizkök ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 81 il ve dış temsilciliklere ilettiği mesajı okudu.

Polonya

Pekçok davetlinin katılım sağladığı resepsiyon, İstiklal Marşı ve Polonya Milli Marşı'nın çalınması ve Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Fırat'ın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemini vurgulayan Büyükelçi Fırat, "Bu zaferi elde etmemize ve böyle coşkuyla kutlamamıza neden olan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum." dedi.

Konuşmasının ilerleyen dakikalarında, başta savunma sanayisi olmak üzere, Türkiye'nin ekonomi, turizm gibi pek çok alandaki başarısına değinen Büyükelçi Fırat, her geçen yıl Türkiye–Polonya ilişkilerinin daha da güçlendiğini ifade etti.

Fırat, "Polonya, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeydi. Bunun bizim için önemi çok büyük. 2023 yılında Türkiye-Polonya dostluğunun 100. yılını kutlayacağız, heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.

Askeri Ataşe Rıdvan Akın da resepsiyona katılımlarından ötürü tüm çalışma arkadaşlarına ve davetlilere teşekkürlerini sundu.

Arnavutluk

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay'ın ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen resepsiyona, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri, büyükelçiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle davetliler katıldı.

İstiklal Marşı ve Arnavutluk milli marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Atay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Atay, 30 Ağustos'un önemine işaret ederek "Kazanılan bu büyük zafer, asil milletimizin canından aziz bildiği kutsal vatanını her ne pahasına olursa olsun koruyacağının ve Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağının tüm dünyaya ilanıdır." ifadelerini kullandı.

Türk ordusunun dün olduğu gibi bugün de vatanını, milletini, milli ve manevi değerlerini korumak için karada, denizde ve havada faaliyetlerine aralıksız devam ettiğine işaret eden Atay, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri bir taraftan yurt içi ve sınır ötesinde FETÖ, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele ederken diğer taraftan da Kıbrıs dahil denizlerimizde ve semalarımızda asil milletimizin hak ve menfaatlerine yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini sürdürmektedir."