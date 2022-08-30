Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü Bakü'de kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonla kutlandı.

Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Memmedov, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, siyasetçiler, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda Büyükelçi Bağcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü vesilesiyle gönderdiği mesajını okudu.

Bağcı, daha sonra yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin zaferle sonuçlandığı gün olduğunu vurgulayarak, zaferin ne anlama geldiğini Azerbaycan'ın da iyi bildiğini, Karabağ'ın 30 yıllık işgalinin Türkiye'nin siyasi ve manevi desteği ile 44 gün süren savaşın ardından zaferle sonuçlandığını hatırlattı.

Türkiye'nin son dönemde bölgesinde ve uluslararası camiada söz sahibi ve sözüne güvenilir bir ülke olarak akil ve müşfik diplomasiyle birçok önemli başarı elde ettiğini söyleyen ve tahıl krizinin çözülmesini örnek gösteren Bağcı, Türkiye'nin, insani kalkınma yardımlarında lider, mülteci krizlerinde ve bölgesel meseleler de en önemli arabulucu konumunda olduğunu kaydetti.

Bağcı, Cumhuriyetin 100. kuruluş yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin yerli ve modern savunma ve harp teknolojileriyle dosta güven düşmana korku veren bir güce ulaştığını vurgulayarak, "İnsani ve girişimci dış politikamızla bölgesel iş birliği ve küresel barış için çaba gösteriyoruz. Hem sınırlarımızın güvenliği ve ülkemizin çıkarları hem de bölgesel huzur, istikrar ve barışa katkı için Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, ve Güney Kafkasya'da aktif diplomasi ve politikamızla çalışıyoruz. Zaferlerimizden aldığımız ilhamla ülkemizi daha parlak, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Veliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma alanındaki iş birliklerinin başarıyla geliştiğini söyledi.

Veliyev, "Azerbaycan ordusunun, çağdaş ordu modeline, özellikle de Türk ordusunun standartlarına uygunlaştırılması istikametinde gerekli adımlar atılmaktadır. Askeri iş birliğimiz birliğimizi daha da pekiştirmektedir. Bu birlik bölgemizde huzur ve istikrarın korunmasına katkı sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Memmedov, 30 Ağustos'ta elde edilen zaferin, Türkiye'nin bugünkü ve gelecekteki kalkınması için temel oluşturduğunu, yüz yıl içerisinde güçlü ve kudretli bir ülkeye dönüşmesine vesile olduğunu kaydetti.

Memmedov, "İnsancıl, çok yönlü ve ilkeli tutumu ve mücadeleci halkıyla kardeş Türkiye'nin uluslararası arenada oynadığı rol her birimizi sevindiriyor." dedi.

Resepsiyonda, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının 30 Ağustos Zafer Bayramı video mesajları da gösterildi.

Bu arada, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Mesajda, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfının kurucu üye ülkesi Türkiye'nin 30 Ağustos Zaferi'nin tüm Türk dünyasının gurur tarihine altın harflerle silinmez bir şekilde yazıldığı kaydedildi.

Türkiye'nin bugün dünyada onurlu bir yere sahip, kendi kaderini kendi tayin eden ve uluslararası alanda güçlü ve söz sahibi bir devlet olduğu belirtilen mesajda, "Bu Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan uğruna canlarını feda eden bütün şehitleri saygı ve minnetle anıyoruz." ifadeleri yer aldı