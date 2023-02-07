Büyük yıkım yaşayan Hatay

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin en büyük hasarı verdiği yerlerden birisi de Hatay oldu. Kentteki son durumu canlı yayında aktaran Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, arama kurtarma ekiplerinin akşam saatlerinden itibaren gelmeye başladığını söyledi. Savaş, "Ekipler kendi teçhizatlarıyla karayolundan geldikleri için uzun sürdü. Bu gece daha fazlasını bekliyoruz. Sabah yola çıksalar öğlene kadar ancak ulaşırlar. Bu gece daha fazlasını bekliyoruz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, bölgede geniş bir alanda ağır yıkıma neden oldu. Depremden en çok etkilenen şehirler arasında yer alan Hatay'da çok sayıda bina yıkıldı.

"AKŞAMDAN İTİBAREN EKİPLER GELMEYE BAŞLADI"

Havalimanının zarar gördüğü, hastane, belediye binası gibi kamu kurumlarının yıkıldığı kentteki son durumu Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş anlattı. tv100 canlı yayınına bağlanan Savaş, "Şu ana kadar gelen yardım ekibi var mı?" sorusuna, "Var. Akşamdan itibaren gelmeye başladı. Akşamdan itibaren ekipler gelmeyle başladı. Ekipler kendi teçhizatlarıyla karayolundan geldikleri için uzun sürdü. Bu gece daha fazlasını bekliyoruz. Sabah yola çıksalar öğlene kadar ancak ulaşırlar. Bu gece daha fazlasını bekliyoruz. Alan çok geniş. 10 tane ilden bahsediyoruz." yanıtını verdi.

"BİRÇOK İNSANIMIZ KURTARILMAYI BEKLİYOR"

Lütfü Savaş, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Sabahtan beri sahadaydık. Antakya, Defne'nin çok büyük bir kısmında hiç telefon çekmiyor. Birçok bina yıkılmış. Binaların üzerindeki vericilerde yıkılmış durumda. Devlet hastanesinde baya bir zarar var. Belediye binamız, itfaiye dairesinin binası yıkıldı. Birçok insanımız kurtarılmayı bekliyor. En çok isteğimiz şu: Ne kadar profesyonel kurtarma ekibi gelirse mutlu oluruz. Bu soğukta kurtarılabilecek insan sayısını arttırırız.

"İNSANLAR HİPOTERMİDEN HAYATINI KAYBEDEBİLİR"

Arama kurtarma ekipleri çok geniş hacimli bir alanda çalışacaklar. Ne kadar adam gelirse o kadar insan hayatı kurtulur. Gece soğuk, insanlar hipotermiden hayatını kaybedebilirler.

"ŞEHİR İÇİNDE İLETİŞİM SAĞLANAMIYOR"

Vericiler hasar gördüğü için şehir içinde iletişim sağlanamıyor. Biz kendi arkadaşlarımızla zor iletişim sağlıyoruz. Yetkililer yarın öğlene kadar iletişim sıkıntısının çözüleceğini söylüyorlar. Herkes iletişim sıkıntısından dolayı zor durumda.

"HER TARAFTA YIKILAN BİNA VAR"

1200 civarında yıkılan bina sayısı olduğu söyleniyor. Her tarafta yıkılan bina var. Özellikle Kırıkhan, Hassa, Antakya, Defne, Samandağ, Arsuz, İskenderun, Payas'ta var. Hastaneler ve birçok doktorumuz zarar gördüğü için imkan yok. Çok hayatını kaybeden insan var. İnşallah tez vakitte yardımlar daha fazla gelir. Dışarıdaki insanlarımız için çadır, giyim-kuşam, çocuk bezi ve mamasına ihtiyacımız var.

"İMKANLARIMIZ KISITLI OLDUĞU İÇİN YARDIM EDEMEDİĞİMİZ VAR"

İskenderun Limanı'ndaki yangını takip edemedik. Bir fabrika, apartmanda da yangın çıktı. Ulaşamadığımız yer yok ama imkanlarımız kısıtlı olduğu için yardım edemediğimiz var.

"BUGÜN BİRLİK VE DAYANIŞMA GÜNÜ"

Hatay'da 2,5 milyona yakın insan var. Bizim imkanlarımız hepsine yetmiyor. Özellikle devletimizden, hükümetimizden, STK'lardan, belediyelerden, hayırseverlerden destek istiyoruz. Bugün birlik ve dayanışma günü."