Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangın bölgesi tekrar canlanıyor. Şuana kadar 3,5 milyon fidan dikiminin gerçekleştiği alanda bitki örtüsü yeşillenmeye başladı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, ağaçlandırma sahalarını gezdi.

Büyük yangın sonrası Manavgat'ta dikilen 3,5 milyon fidan yeşerdi

Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangın bölgesi tekrar canlanıyor

Şuana kadar 3,5 milyon fidan dikiminin gerçekleştiği alanda bitki örtüsü yeşillenmeye başladı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, ağaçlandırma sahalarını gezdi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı:

ANTALYA - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Manavgat'ta yanan ormanların yeniden yeşerdiğini görmekten mutluluk duyduğunu belirterek "Bu topraklarda yaşayan herkesten, ormanları korumasını, sahip çıkmasını istiyorum" dedi. Yangında 31 bin hektar alanın zarar gördüğünü belirten Vali Yazıcı "Yanan alanlara 60 ton kızılçam tohumu atılarak gençlik elde edilmiş, 1 milyon 200 bin adeti geniş yapraklı olmak üzere 3.5 milyon adet fidan dikilmiştir" dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınında yanan ormanların yeniden filizlendiği Manavgat'ta yeniden filizlenen ormanlarda incelemelerde bulundu. Vali Yazıcı'ya Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici başta olmak üzere Antalya'daki daire amirleri ve Manavgat Kaymakamı eşlik etti. Manavgat orman İşletme Müdürlüğü Naras Orman İşletme Şefliğine bağlı Yukarı Işıklar Yaylaalan yolu üzerindeki yanık sahasına gelen Vali Ersin Yazıcı ve beraberindekilere yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Yangın bölgesinde yeniden filizlenen fidanları görmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Vali Yazıcı, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

2 yıl önce yaşanan Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınının ardından bölgenin tamamen yandığını ve siyaha büründüğünü belirten Yazıcı "Cumhuriyet tarihimizin en büyük orman yangınının ardından eskisinden daha yeşil ve daha güzel bir Manavgat için, yanan ormanlık alanlardaki ağaçlandırma çalışmalarımıza durmadan yorulmadan devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yanık sahası yeniden yeşile bürünmeye başladı. Bölgede 60 ton kızılçam tohumu atılarak gençlik sağlandı. Tohumlar gördüğünüz gibi fideye dönüşüp büyümeye devam ediyor. Ayrıca 1 milyon 200 binden fazlası yangına karşı dayanıklı yapraklı tür olmak üzere 3.5 milyon adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Yol kenarlarında 50 metre genişliğinde yangına dayanıklı keçiboynuzu ve servi fidesi dikildi. Yerleşim yerlerinin yakınında vatandaşlarımızın yararlanabileceği gelir elde edebileceği defne, incir, zeytin gibi ağaçlar dikildi" dedi.

Fidanları dikmekle işin bitmeyeceğini belirten Vali Ersin Yazıcı, vatandaşlardan sıcaklıkların arttığı yangına en uygun şu günlerde ormanlık alanlara girmemeleri, ateş yakmamaları ve ormanlara sahip çıkmaları konusunda uyarılarda bulundu.