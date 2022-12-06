Büyük Veri Platformu, Çin'in Gansu Eyaletindeki Sarı Nehir'in "Akıllı" Şekilde Korunmasına Yardımcı Oluyor Güncel Haberler Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde, geçen yıl Mart ayından bu yana, Sarı Nehir'in yukarı kesimlerindeki birçok bölgede, nehre büyük miktarda kirletici madde boşaltan işletmeleri izlemek için bir büyük veri platformu kullanılıyor. Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde, geçen yıl Mart ayından bu yana, Sarı Nehir'in yukarı kesimlerindeki birçok bölgede, nehre büyük miktarda kirletici madde boşaltan işletmeleri izlemek için bir büyük veri platformu kullanılıyor. "Sarı Nehir Üzerindeki Gözler" adlı izleme platformu, işletmelerin kirlilik kontrol ekipmanı kullanıp kullanmadığını doğru bir şekilde tespit edebiliyor. Platform, Gansu'daki Sarı Nehir boyunca kirletici madde boşaltan belli başlı 750'den fazla kilit önem taşıyan işletmeyi izleyip, analiz ediyor. SES (Çince): ZHOU LONG, Çin Devlet Elektrik Şebekesi bünyesindeki Baiyin Elektrik Tedarik Şirketi İnternet Departmanı Müdür Yardımcısı: "Platform, Baiyin şehrinde Sarı Nehir boyunca kirletici madde boşaltan 400'den fazla kilit önem taşıyan işletmeyi izlememize ve analiz etmemize yardımcı oluyor, kirlilik kontrolünde karar vermede ve yasal yaptırımların uygulanmasında destek sağlayarak Sarı Nehir'in korunmasına katkıda bulunuyor." Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lanzhou'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Gansu Güncel Haberler

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