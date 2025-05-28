Büyük Türk Dünyası Kurultayı İçin Heyetler Samsun'da

Büyük Türk Dünyası Kurultayı İçin Heyetler Samsun'da
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Samsun'da yarın başlayacak olan Büyük Türk Dünyası Kurultayı öncesi, Azerbaycan, Özbekistan ve Avusturya'dan gelen heyetler Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti. Kurultay, Türk dünyası arasında işbirlikleri ve tanışma fırsatları yaratmayı hedefliyor.

Samsun'da yarın gerçekleşecek Büyük Türk Dünyası Kurultayı'na katılacak heyetler, Samsun'da Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti.

Samsun Milletler Topluluğu Genel Başkanı Bedirhan Can, AA muhabirine, Büyük Türk Dünyası Kurultayı'nın 29-30 Mayıs'ta Samsun'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Can, kurultay öncesi Azerbaycan, Özbekistan ve Avusturya'dan gelen heyet ile Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni ziyaret ettiklerini belirtti.

Yapılacak kurultayın gelenekselleşmesini istediklerini belirten Can, "Kurultayın özellikle Samsun'da gerçekleşmesini istiyoruz çünkü 1919'da bir güneş Samsun'dan doğdu. İkincisinin de 2025'te doğmasına vesile olabiliriz diye kurultayı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kurultayda görüşülecek konularla ilgili bilgi de veren Can, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının yurt dışından gelen sivil toplum temsilcileriyle tanışıp kaynaşması, iş insanlarının Türk İslam coğrafyasında yapacakları işbirlikleri üzerine çalışmalar gerçekleşeceğini ifade etti.

Can, kurultayın yarın Doğu Park'ta başlayıp 30 Mayıs'ta sona ereceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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