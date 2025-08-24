Büyük Taarruz'un 103. yılı dolayısıyla 57. Tümen Komutanı Miralay Reşat Bey anıldı

Büyük Taarruz'un 103. yılı dolayısıyla 57. Tümen Komutanı Miralay Reşat Bey ve şehitler anıldı.

Akharım Belediyesi önünden başlayan program kapsamında Miralay Reşat Bey'in şehit olduğu Reşat Bey Tepesi'ne anma yürüyüşü yapıldı.

Katılımcılar, Kızıltaş Şehitliği'nde şehitlerin hatırası için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Ardından şehitler için dualar edildi.

Programda, İstiklal Mücadelesi Araştırmaları Derneği Başkanı Fuat Serdar Aydın, Miralay Reşat Bey'in fedakarlığını ve şehitlerin kahramanlığını katılımcılara anlattı.

Etkinlik kapsamında ayrıca Kızıltaş Yaylası'ndaki siperler ziyaret edildi.

Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş ve Akharım Belediye Başkanı Süleyman Kaynak, programda birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
