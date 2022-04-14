Büyük Taarruz'un 100. yılında 'Zafer Sürüşü' düzenlenecek

Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında düzenlenen etkinlikte, motosiklet tutkunları Afyonkarahisar'da buluşacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında düzenlenen "Zafer Sürüşü", Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Türkiye Petrolleri, Türkiye Motosiklet Federasyonunun destekleri, Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübünün organizasyonuyla 16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin'den hareket edecek motosiklet tutkunları, 16 Nisan Cumartesi günü Afyonkarahisar'da buluşacak.

17 Nisan Pazar günü yapılacak Zafer Sürüşü ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Büyük Taarruza katılan kahramanlar, bir asır sonra tekrar Afyon Kocatepe'de anılacak.

Afyonkarahisar Valisi Çiçek: "Milli bilinci yaymak için bu yılı bir seferberlik yılı ilan ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Büyük Taarruz'un 100. yılının Türkiye için önemli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ecdadımızla aynı ruhta, aynı bilinçte gençler yetiştirmek için Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında hem kültür hem spor hem de eğitim etkinlikleri düzenleyeceğiz. 100. yıl logomuzun belirlenmesiyle etkinliklere de başladık. Milli bilinci yaymak için bu yılı bir seferberlik yılı ilan ettik ve bu konuyu çok önemsiyoruz. Her kesimden insanımıza ulaşıp ecdadını bilmeyen, Büyük Taarruz'u bilmeyen kimse kalmasın istiyoruz. Amacımız Büyük Taarruz'un 100. yılında Türkiye'yi Afyonkarahisar'da bir araya getirip, aynı heyecan ve coşkuyu yaşamaktır."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında her ay farklı organizasyonlarla Türkiye'yi Afyonkarahisar'da bir araya getireceklerini vurgulayarak "Türkiye Motokros Şampiyonası ile Büyük Taarruz'a yakışır bir start verdik. Şimdi de ülkemizin farklı şehirlerinden yüzlerce motosiklet tutkununu 'Zafer Sürüşü' ile Afyon'da buluşturacağız. Büyük Taarruz'un 100. yılının Afyonkarahisar ve Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.