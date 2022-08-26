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Afyon haber: AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde düzenlenen "Zafer Yürüyüşü" Kocatepe'de son buldu

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Afyon haber: Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 14 kilometrelik "Zafer Yürüyüşü" Kocatepe'de sona erdi.

Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 14 kilometrelik "Zafer Yürüyüşü" Kocatepe'de sona erdi.

Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünden yola çıkan vatandaşlar, 14 kilometre boyunca yürüdü.

Sabaha karşı Kocatepe'ye ulaşan vatandaşlar, Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.

100 yıl önce Büyük Taarruz'un başladığı 05.00'de 100 pare top atışı yapıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

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