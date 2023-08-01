Büyük Set Resifi Tehlike Altındaki Dünya Mirasları Listesi'ne Eklenebilir

Avustralya, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO), Büyük Set Resifi'ni, 'Tehlike Altındaki Dünya Mirasları Listesi'ne ekleme konusundaki tasarıyı 'gözden geçirme' kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, UNESCO'nun gözden geçirme kararını, hükümetinin iklim değişikliği adımlarının tanınması olarak nitelendirdi, çabalarının görülmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.