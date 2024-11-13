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Büyük Samsun Tanıtım Günleri Başkent'te Başlıyor

Büyük Samsun Tanıtım Günleri Başkent'te Başlıyor
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15-17 Kasım tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan 'Büyük Samsun Tanıtım Günleri' etkinliği, Samsun'un sanayi, turizm, kültür ve ticaret alanlarındaki gelişmeleri tanıtmayı amaçlıyor. Etkinlikte ünlü sanatçılar sahne alacak.

ANKARA, Başkent Millet Bahçesi'nde 15-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Büyük Samsun Tanıtım Günleri' için hazırlıklar tamamlandı.

'Büyük Samsun Tanıtım Günleri', 15-17 Kasım tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Samsun'un sanayi, turizm, kültür ve ticaret alanlarındaki gelişmeleri tanıtmayı amaçlayan etkinlik, bu alanlarda faaliyet gösteren birçok firmayı da bir araya getirecek. Büyük Samsun Tanıtım Günleri, öncesinde basın açıklaması gerçekleştiren Ankara Samsun Dernekleri Federasyonu Başkanı Osman Yılmaz, "Milletin bahçesinde, 19 Mayıs güneşinin doğduğu şehir Samsunumuzun tarihi, kültürü, turizmini ve zengin mutfağını tanıtacağız. 3 gün boyunca Ekin Uzunlar, Ebru Yaşar ve Sefo gibi birbirinden kıymetli sanatçılar sahne alacak. Aynı zamanda çeşitli etkinlikleri sizlerle buluşturacağımız Büyük Samsun Tanıtım Günleri'ne hepinizi bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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