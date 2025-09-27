Büyük Plan Tiyatrosu Sahne Alıyor: Distopik İnsanlık Sorgulamaları

(İSTANBUL)- Distopik bir insanlık sorgulaması yapan Proje No2'nin 'Büyük Plan'ı, yeni sezonun ilk oyununa hazır. 29 Eylül Pazartesi akşamı Kadıköy Boa Sahne'de sahnelenecek oyun, tiyatroseverleri bekliyor.

Avukat ve gazeteci bir çiftin "kaçış" planlarını kara mizah unsurlarıyla ele alan ve adalet, özgürlük, insanlık gibi kavramların sorgulandığı ödüllü "Büyük Plan" oyunu, 29 Eylül Pazartesi akşamı Kadıköy Boa Sahne'de perde açıyor. Distopik bir gelecekte geçen Büyük Plan, izleyiciyi çürümüş bir adalet sistemi ve yozlaşmış medya arasında sıkışıp kalmış biri avukat diğeri gazeteci bir çiftin sürükleyici ve komik hikayesine davet ediyor.

"Kaçmamız gereken şey yaşadığımız dünya mı?"

"Her bir sevgi, her bir nefret, hayranlık ve kin... Hepsi, insan olmanın sırlarını öğretmek için... Peki, bunu gerçekten öğrenebildik mi? Kaçmamız gereken şey, gerçekten yaşadığımız dünya mı, yoksa bize sunulan yapay gerçeklik mi?" İşte Büyük Plan, insanlığın geçmişine ve geleceğine dair bu çarpıcı sorgulamayı absürt bir dille izleyicilere sunuyor.

Büyüleyici performans

Birinci Onur Duru'nun yazdığı ve video-art tasarımlarını yaptığı oyun, Can Ali Çalışandemir'in proje tasarımı ve yönetmenliğinde hayat buldu. Teknoloji ve sanatın buluştuğu yapımda, video mapping ve minimalist sahne tasarımıyla izleyiciler hem görsel hem de düşünsel bir yolculuğa çıkıyor. Yeşim Alıç'ın hareket yönetimiyle zenginleşen projede, Çiğdem Yıldız ve Eray Cezayirlioğlu performanslarıyla büyülüyor. Videolarda yer alan sürpriz oyuncu ise Seyhan Arman olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. 70 dakikalık distopik yolculuğun ışık tasarımı Akın Yılmaz'a, ses ve efekt tasarımı Katia Merdinoğlu'na ait. Oyunun yapay zeka tasarımları ise Güvenç Selekman'a ait.

Proje No2 hakkında

Yenilikçi ve eleştirel yapımlarıyla tanınan bir tiyatro topluluğu olan Proje No2, 2019 yılında kuruldu. Daha önceki yapımlarıyla Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri, Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Ödülleri, Direklerarası Seyirci Ödülleri ve Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri tarafından çeşitli ödüllere layık görüldü.