Büyük Plan Oyunu Kadıköy'de Dünya Prömiyerini Yaptı

(İSTANBUL) - Distopik bir insanlık sorgulaması yapan "Büyük Plan" oyunu, Kadıköy Boa Sahne'de dünya prömiyerini yaptı. Absürt mizah ile insan olmanın anlamını sorgulatan oyuna tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi.

Avukat ve gazeteci bir çiftin "kaçış" planlarını kara mizah unsurlarıyla ele alan ve adalet, özgürlük, insanlık gibi kavramların sorgulandığı "Büyük Plan" oyunu, 12 Aralık Perşembe günü Kadıköy Boa Sahne'de dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Distopik bir gelecekte geçen oyun, izleyiciyi çürümüş bir adalet sistemi ve yozlaşmış medya arasında sıkışıp kalmış, biri avukat diğeri gazeteci bir çiftin sürükleyici ve komik hikayesine davet ediyor.

"Kaçmamız gereken şey yaşadığımız dünya mı"

"Her bir sevgi, her bir nefret, hayranlık ve kin... Hepsi, insan olmanın sırlarını öğretmek için... Peki, bunu gerçekten öğrenebildik mi? Kaçmamız gereken şey, gerçekten yaşadığımız dünya mı, yoksa bize sunulan yapay gerçeklik mi?" "İşte Proje No 2", insanlığın geçmişine ve geleceğine dair bu çarpıcı sorgulamayı absürt bir dille izleyicilere sunuyor.

R. Onur Duru'nun yazdığı ve video-art tasarımlarını yaptığı oyun, Can Ali Çalışandemir'in proje tasarımı ve yönetmenliğinde hayat buldu. Teknoloji ve sanatın buluştuğu yapımda, video mapping ve minimalist sahne tasarımıyla izleyiciler hem görsel hem de düşünsel bir yolculuğa çıkıyor. Yeşim Alıç'ın hareket yönetimiyle zenginleşen projede, Çiğdem Yıldız ve Eray Cezayirlioğlu performanslarıyla büyülüyor. Videolarda yer alan sürpriz oyuncu ise Seyhan Arman olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. 70 dakikalık bu distopik yolculuğun ışık tasarımı Akın Yılmaz'a, ses ve efekt tasarımı Katia Merdinoğlu'na ait. Oyunun yapay zeka tasarımları ise Güvenç Selekman'a ait.

Oyun, 23 Aralık Pazartesi günü Pax Sahne'de, 20 Ocak Pazartesi günü Ankara Aralık Sahne'de, 27 Ocak Pazartesi günü ise Kadıköy Boa Sahne'de izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

"Proje No2" hakkında

Yenilikçi ve eleştirel yapımlarıyla tanınan bir tiyatro topluluğu olan Proje No2, 2019 yılında kuruldu. Daha önceki yapımlarıyla Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri, Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Ödülleri ve Direklerarası Seyirci Ödülleri tarafından çeşitli ödüllere layık görüldü.