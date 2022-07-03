BÜYÜK OTELLERİN 'DOLUYUZ' AÇIKLAMASINA PANSİYONLARDAN TEPKİ

ANTALYA'da 'Kurban Bayramı'nda doluyuz' açıklamaları yapan büyük turizm tesislerine tepki gösteren ve kentteki 650 bin yatak kapasitesinin yüzde 90'ına karşılık gelen butik otelciler ve pansiyoncular, kahvaltı ve akşam yemeği dahil kişi başı 250 liraya otellerinin yarısını dahi dolduramadıklarını söyledi.

Turizm kenti Antalya'da bayram yoğunluğu devam ediyor. Turistik tesislerin telefonları birbiri ardına çalarken, okulların da tatil olmasıyla birlikte aileler çocuklarıyla birlikte tatil planını Kurban Bayramı'yla birleştirdi. 650 bin yatak kapasiteli kentte 5 yıldızlı otellerin çoğunluğu günler öncesinden rezervasyonlar alarak kapasitelerini neredeyse tam dolu hale getirdi. Kurban Bayramı tatilinin de 9 güne çıkarılmasıyla alınan rezervasyonları değerlendiren turizmciler, bayramın tam kapasite geçeceğini öngörüyor.

650 bin yatak kapasitesinin yüzde 90'ına karşılık gelen kent içindeki butik otel ve pansiyon işleten turizmciler ise 5 yıldızlı tesisler kadar mutlu değil. Kişi başı 250 liraya kahvaltı ve akşam yemeği dahil konaklama hizmeti sunan otellerin yarı kapasite dahi dolmadığından yakınan butik turizmciler, büyük turizm tesislerinin 'doluyuz' açıklamalarına tepki gösteriyor.

Butik oteller ve pansiyonların daha uygun fiyata hizmet vermesine rağmen yeteri kadar dolmadığını anlatan Antalya Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Dernek Başkanı ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Alp Özel, "Antalya denildiğinde akla 5 yıldızlı oteller ve büyük tesisler geliyor. Bu işletmelerde doluluk artsa da alttaki küçük ve butik işletmelerde bu doluluğu göremiyoruz. Önümüzde Kurban Bayramı var ve hepimiz o günü bekliyoruz" dedi.

Büyük otellere oranla küçük otellerde daha uygun fiyatlara hizmet verildiğini belirten Özel "Sahil bandının hemen arkasındaki oteller bunlar. 500 liraya sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil tatil yapabilirler. Herkes ayakta kalmaya çalışıyor. Ekonomik tatil isteyen misafirlerimizi, aile işletmeleri, küçük, butik otellerimize bekliyoruz. Antalya sadece dev otellerin olduğu bir yer değil. Bu tatil kentinde herkese ve her keseye uygun tatil imkanı var" diye konuştu.

Özel, butik otelleri tercih eden tatilcilerin kent içinde kültür turları yapabileceğini ve kente özgü lezzetleri tatma fırsatı yakalayabileceğini sözlerine ekledi.

Tarihi Kaleiçi semtinde butik otel işletmecisi Hikmet Öztürk, doluluk oranının çok az olduğunu söyledi. 40 yatak kapasitesi olmasına rağmen Kaleiçi'ndeki diğer butik oteller gibi yatakların büyük bölümünün boş kaldığını belirten Öztürk, "2 kişi bir odada 500 liraya hem sabah kahvaltısı hem de akşam yemeği içinde günlük tatil yapabilir. Büyük otellerin 'doluyuz' söylemi küçük otelcileri, yani bizleri rahatsız ediyor. Biz daha otelimizin yarısını dahi doldurmuş değiliz" diye konuştu.

Bir başka butik otel işletmecisi Sedat Sabah da sahil bandındaki çok yıldızlı tesislerin 'doluyuz' söyleminden rahatsız olduğunu dile getirdi. Büyük otellerle yarışmadıklarını anlatan Sabah, "Otelimizdeki yataklarımız boş. Büyük otellerdeki gibi dolduramadık. 500 liraya 2 kişilik odayı veriyoruz. Kahvaltı dahil. Otellerin 'doluyuz' açıklamaları bizi rahatsız ediyor. Bize gelecek misafirleri etkiliyor. Tatilci Antalya'ya gelmek istemiyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel