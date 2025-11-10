Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz... Yüksek Yargı Organları Başkanları, Atatürk'ün Vefatının 87'nci Yılında Anma Mesajı Yayımladı

(ANKARA) - Yüksek yargı organları başkanları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılı nedeniyle anma mesajları yayımladı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 87'nci yılında yayımladığı mesajla andı. Özkaya, mesajında şunları kaydetti:

"İstiklal mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87. yılında milletçe sevgi, saygı ve özlemle yad ediyoruz. Hayatını ülkesine ve milletine adayan Büyük Önder Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik etmiştir. Onun önderliğinde kurulan Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil aklın, bilimin, adaletin ve özgürlüğün rehberliğinde geleceğe yürüyen bir milletin ortak idealidir. Atatürk'ün en büyük mirası olan bu değerleri yaşatmak, her birimizin görev ve sorumluluğudur. Onun gösterdiği yolda, ülkemizin birlik ve beraberliğini, insan onuruna saygıyı ve hukukun üstünlüğünü korumak; geçmişe saygının ve geleceğe inancın en anlamlı ifadesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve canları pahasına istiklalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

Yargıtay Başkanı Kerkez: "İlke ve düşünceleri bizlere yol göstermeye devam etmektedir"

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez de Atatürk'ün vefatının 87'nci yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin bağımsızlık mücadelesine önderlik ederken adalet, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerine inşa edilmiş çağdaş bir devletin temellerini atmıştır. Atatürk'ün ilke ve düşünceleri, bugün de bizlere adaletin rehberliğinde aydınlık bir geleceğe yürümenin yolunu göstermeye devam etmektedir. Ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde Büyük Önder Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Danıştay Başkanı Yiğit: "Üstün gayretle hizmet etmeyi sürdüreceğiz"

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu ve Milli Mücadelenin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87. yılında rahmet, şükran ve saygıyla yad ettiğini belirtti. Başkan Yiğit'in, mesajı şöyle:

"Fikir ve eserleriyle Türk ve dünya tarihinde önemli bir yer edinen, mümtaz şahsiyet, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri ve siyasi liderliğinde, egemenlik, bağımsızlık azmi ve iradesiyle verilen milli mücadelenin zafere ulaşmasının ardından kurulan 'Benim en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti; bugün bölgesinde ve dünyada mazlum ve mağdur milletlerin yanında duran adil bir güç merkezi olmaya, insan haklarının korunmasına, küresel çapta barış, huzur ve adaletin tesisine katkı sunmaya kararlılıkla devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milletini muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma ideali doğrultusunda; Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da devletimizi ilelebet payidar kılmak ve daha ileriye taşımak için milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde, egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğu, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan, demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi yolunda ülkemize ve milletimize üstün gayretle hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bugünkü müreffeh Türkiye'nin temellerini atan ve bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyorum."