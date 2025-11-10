Fatih Erbakan'dan 10 Kasım Mesajı

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "87 yıl önce 10 Kasım'da kaybettiğimiz Gazi Mustafa Kemal'i, bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını ve bu topraklar için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz" dedi.

Erbakan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

