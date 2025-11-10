Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz... CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş: "Aziz Atatürk'ün Hatırasını Bu Ülkeden Silemeyecekler"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Ne Yusuf Tekin ne Recep Tayyip Erdoğan ne de onlar gibi düşünenler Aziz Atatürk'ün hatırasını bu ülkeden silemeyecekler. Son kez uyarıyoruz kendilerini, gelecek yıl 10 Kasım'da tüm okullarda öğrencilerimiz ara tatil dönemine bile isteye denk getirilmeden Ata'larını anma fırsatına sahip olsunlar. Bugün okullardan kaçırılmaya çalışılan bu törenin önemini göstermek, altını çizmek için bir aradayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusudur, hepimizin büyük Atatürk'üdür. Ona hak ettiğini göstermek hepimizin hem insani hem vicdani hem de anayasal görevidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Mamak'ta Mehmet Çekiç Ortaokulu'nda 10 Kasım dolayısıyla düzenlenenen anma programına katıldı. Anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

CHP Mamak İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek, programın ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün burada bir ulusun yeniden doğuşuna önderlik etmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bir aradayız. 10 Kasım, yalnızca bir anma günü değil; Atatürk'ün düşüncelerini ve devrimlerini geleceğe taşıma, Atamızın mirasına sahip çıkma günüdür. Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 ve 2025 yıllarında 10 Kasım'ı içine alan haftayı ara tatil olarak belirledi. Oysa ara tatil uygulamasının başladığı 2019 yılından bu yana Kasım ayında yapılan ara tatil 10 Kasım'a ve Atatürk'ü anma haftasına denk getirilmiyordu. Ancak Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen, Kurucumuz ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet değerlerinin eğitim sistemindeki yerini azaltmaya çalışan Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra 10 Kasım ara tatile denk gelmeye başladı. Bunun bir tesadüf olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu yalnızca bir planlama tercihi değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına yönelik sistemli bir görmezden gelme çabasıdır.

"10 Kasım bir 'tatil' günü değildir"

10 Kasım bir 'tatil' günü değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma, onun ülkemiz için yaptıklarını ve düşüncelerini öğrencilerimize aktarma, ulusal birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirme günüdür. Okullarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görünmez kılmaya çalışan her girişimi üzülerek ve onlar adına utanarak izliyoruz. Bu millet hiçbir zaman kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadı, unutmayacak. Cumhuriyet ve değerleri ilelebet yaşayacak.

Okullarda, sınıflarda, bahçelerde, sokaklarda öğrencilerle, çocuklarla, gençlerle birlikte yapılan her tören, okunan her şiir, her saygı duruşu yalnızca geçmişe saygı değil, geleceğe verilmiş bir sözdür. Başöğretmenimiz Atatürk'ün ülkemiz için hayal ettiği 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' neslin yetişmesi için atılan bir adımdır. Atamızın bize emanet ettiği Cumhuriyetimize ve onun değerlerine sahip çıkma görevidir. Bugün burada hep birlikte diyoruz ki: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kalbimizden silemezsiniz. Cumhuriyet değerlerini eğitimden çıkaramazsınız. 10 Kasım'ı tatille gölgeleyemezsiniz."

Özçağdaş, programın ardından gelenlere teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Özçağdaş, şöyle devam etti:

"Bugün Mamak'tayız. Türkiye'nin 971 ilçesinde, tüm illerde Cumhuriyet Halk Partililer, sendikalar, yurttaşlar okulların önünde. Her yıl 10 Kasım'da Ata'mızı o an nerede olursak iş yerimizde, fabrikalarda, hastanelerde, okullarda anmak bizim için Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnetimizi, şükranımızı göstermenin bir vesilesidir.

"Buna düşmanlık edenler var"

Biz büyük Atatürk'ü sadece 10 Kasım'larda anmayız, Atatürk bize fikirleriyle her gün, her saat, her dakika yol gösterir. Kendisinin dediği gibi 'Beni görmek demek, behemehal yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyor ve hissediyorsanız kafidir' demişti. Biz, Cumhuriyet'imizin kurucusu büyük Atatürk'ün fikirlerini ve duygularını anlamış olan yurttaşlarız. Bunu anlamamış olan, buna maalesef düşmanlık edenler var.

"Yusuf Tekin'e Cumhuriyet karşıtı eylemlerine son vermesi çağrısında bulunuyorum"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Cumhuriyet karşıtı eylemlerine son vermesi çağrısında bulunuyorum. Atatürk'e sahip çıkması, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkması çağrısında bulunuyorum. Atatürk'le kavga edemezsiniz, onu yenemezsiniz. Bu Cumhuriyet hepimizin cumhuriyeti. Bu cumhuriyet, büyük bir hayalle kuruldu. Yanmış, yıkılmış, işgal edilmiş bir imparatorluktan büyük fedakarlıklarla, büyük mücadelelerle kuruldu. Gazi bunu şöyle ifade etmişti: '2 Mustafa Kemal vardır, biri ben et ve kemik, geçici Mustafa Kemal. Diğeri, ikinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil, bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat büyük ülke için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. o Mustafa Kemal sizsiniz, hepimizsininiz. Geçici olmayan, yaşaması başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur' demişti. Biz o Mustafa Kemalleriz. Biz bitmeyiz. Bu Cumhuriyet'i kuran çelik irade bu ülkede bitmez, bitirilemez.

"10 Kasım'da Atatürk'ün öldüğü gün bazı okulları Cumhurbaşkanı'nın posterini asmaktır amaç"

Bugün hep birlikte biraz önce Mamak'ta Mehmet Çekiç Ortaokulu'nda törenlere katıldık. Okul yönetimimize teşekkür ediyorum. Bir hazırlık yapmışlar, hazırlıklarını devam ettiriyorlar. Katılanlara baktım, bin çocuğun olduğu bir okul burası. 100'den az çocuğumuz vardı. Bazen birtakım iktidar yandaşları soruyorlar: 'Efendim ne var işte Milli Eğitim Bakanlığı da zoraki de olsa gelsinler demiş okula. İşte böyle olur amaç da budur zaten bin çocuğun olduğu okulda 100 çocuğun olması, gelemez çocuklar. Tatilde olanları var, başka şehirde olanları var, aileleriyle program yapmış olanları var. Amaç budur: 10 Kasım'da Atatürk'ün öldüğü gün bazı okulları Cumhurbaşkanı'nın posterini asmaktır amaç. Oysa ölen, kaybettiğimiz, andığımız belli. Yine büyük Atatürk'ün söylemiyle söyleyeyim: Türkiye Cumhuriyeti mesut, muzaffer ve muvaffak olacaktır. Ne Yusuf Tekin'in ne Recep Tayyip Erdoğan ne de onlar gibi düşünenler Aziz Atatürk'ün hatırasını bu ülkeden silemeyecekler. Son kez uyarıyoruz kendilerini, gelecek yıl 10 Kasım'da tüm okullarda öğrencilerimiz ara tatil dönemine bile isteye denk getirilmeden Ata'larını anma fırsatına sahip olsunlar. Ben Tüm Mamaklılara bu duyarlılıkları için teşekkür ediyorum.

Biz bugün burada yapmıyor olsaydık o zaman da zaten onlar sokaklarında, iş yerlerinde, hastanelerde, her yerde bunu yapıyor olacaklardı. Bugün okullardan kaçırılmaya çalışılan bu törenin önemini göstermek, altını çizmek için bir aradayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusudur, hepimizin büyük Atatürk'üdür. Ona hak ettiğini göstermek hepimizin hem insani hem vicdani hem de anayasal görevidir."