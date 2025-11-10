Haberler

Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz... Bakan Güler: "Tüm Dünyanın Takdir Ettiği Bir Lider Olarak Tarihe Geçmiştir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87'nci yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "İlkeleri, düşünceleri ve yaptıklarıyla her daim yüreğimizde yaşayan Atatürk; askerî dehası, vizyoner devlet anlayışı, milletine olan sevgisi ve sarsılmaz inancıyla tüm dünyanın takdir ettiği bir lider olarak tarihe geçmiştir" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "İlkeleri, düşünceleri ve yaptıklarıyla her daim yüreğimizde yaşayan Atatürk; askeri dehası, vizyoner devlet anlayışı, milletine olan sevgisi ve sarsılmaz inancıyla tüm dünyanın takdir ettiği bir lider olarak tarihe geçmiştir" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 87'nci yıl dönümünde yayınladığı mesajla andı. Güler, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman Silah ve Mesai Arkadaşlarım,

Cumhuriyetimizin kurucusu, Ebedi Başkomutanımız ve büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 87'nci yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

"Milli Mücadele'yi büyük bir inanç, kararlılık ve fedakarlıkla zafere taşımıştır"

Bin yıldır bizlere vatan olan bu toprakları bölme planlarının yapıldığı, asil milletimize esaret zincirinin vurulmak istendiği bir dönemde Atatürk; 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek başlattığı Milli Mücadele'yi büyük bir inanç, kararlılık ve fedakarlıkla zafere taşımıştır.

Onun önderliğinde kazanılan bu destansı zafer ve ardından kurulan Cumhuriyet, tarihimizin dönüm noktalarından biri olmuştur. İlkeleri, düşünceleri ve yaptıklarıyla her daim yüreğimizde yaşayan Atatürk; askeri dehası, vizyoner devlet anlayışı, milletine olan sevgisi ve sarsılmaz inancıyla tüm dünyanın takdir ettiği bir lider olarak tarihe geçmiştir.

Aziz Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bizler de Cumhuriyetimize sahip çıkarak, Atatürk'ün ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıma vizyonunu gerçekleştirmek için 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz.

"Atatürk'ü anmak, hatırasına saygı duymakla sınırlı değildir"

Esasen Atatürk'ü anmak, hatırasına saygı duymakla sınırlı değildir. Onu anlamak, aklın ve bilimin rehberliğinde hayatımıza yön vererek düşünmeye, sorgulamaya ve ülkemiz için daha çok üretmeye devam etmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatan ve millet uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor; hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygılarımı sunuyorum. Aziz Atatürk, vatan sana minnettardır. Ruhun şad olsun"

Kaynak: ANKA / Güncel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı

TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltı sonrası ortaya çıktı
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Slovakya'da 2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı

2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.