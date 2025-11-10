Haberler

Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılı dolayısıyla Hacı Bayram Veli Camisi'nde partisi tarafından okutulan mevlide katıldı ve lokma dağıttı. Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’e hakaret edenlere yönelik "İstiklal harbimizi zafere ulaştırarak milletimizin önünde yeni bir yol açan Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere aynı şekilde karşıyız" açıklamalarına ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu tavrının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ciddiye alınıp önemsenmesi gerektiğini ve böyle günlerde Cuma hutbelerinde Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan değerin camilerimizde de ifade edilmesini buradan hassaten ifade ediyorum. Türkiye'den yüz binlerce insan geldi ve bu memleketin kurucusuna sahip çıktı. Bu demektir ki Cumhuriyetimiz sahipsiz değildir" değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla ikindi namazının ardından Hacı Bayram Veli Camisi'nde partisinin okuttuğu Mevlid-i Şerif'e katıldı. Mevlidin ardından vatandaşlara lokma dağıtan Dervişoğlu, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün "Atatürk maskesiyle düşmanlık edenlere karşıyız. İstiklal harbimizi zafere ulaştırarak milletimizin önünde yeni bir yol açan Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere aynı şekilde karşıyız. Bu milletin en büyük gücü birliğidir. Eli sopalı düşünce özgürlüğü olmaz" açıklamalarına değinen Dervişoğlu, özetle şunları kaydetti:

"20'inci yüzyılın en büyük lideri, büyük asker, büyük komutan, büyük devlet ve siyaset adamı; bence ve dünyadaki birçok insanın ortak kabulüyle son bin yılın dahisi. Onun kaybının yıl dönümünde yüz binlerin Ankara'ya aktığına şahit oluyoruz. Sabahtan itibaren herkesin yüreğinde O'nun yokluğunun acısı ve zihninde geleceğe dair beslediği umutlar var. Herkes bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranla, minnetle, rahmetle yad edip, bağrına bastı. Büyük adam olmak böyle bir şey. O, bu büyük milletin yetiştirdiği en önemli evlatlarından biri.

"Erdoğan, Cumhuriyet'in kurucusuna sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi"

Kocaeli Valimiz, Mustafa Kemal'in vefatının yıl dönümünde bütün ilçelerin camilerinde Mevlid-i Şerif okutulacağını ve Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunulacağını ifade etmişti. Kayda değer olmayan meczuplar da onun bu düşüncesiyle ilgili karşı duruşlarını ifade etmişti. Bunlar toplumun içinde çok küçük azınlıklar. Biz her 10 Kasım'da Atamızı rahmet ve minnetle alıyoruz ama Kocaeli Valisi'nin karşılaştığı muameleden rahatsız olarak, Türkiye'nin her yerinde Atamızın ruhuna Kur'an tilavetinde bulunulması ve Mevlid-i Şerif okutulması için teşkilatlarımızı bilgilendirdik. Burada bir siyasi amaç da söz konusu değildir. Önemli olan bu memleketin en büyük evlatlarından birinin rahmetle yad edilmesiydi. Hatta bu işin siyasallaşmaması için de bir kısım meczupların sistemle ilişkilendirilmesinden bahisle, Mustafa Kemal Atatürk için yapacağımız Kur'an tilavetine Sayın Cumhurbaşkanı'nı Hacı Bayram Camii'ne davet etmiştik. O elbette ki hem konumu hem durumu itibarıyla bu davete icabet etmedi ama Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saldırılara karşı da bugün bir açıklamada bulunup tepkisini gösterdi ve Cumhuriyet'in kurucusuna sahip çıkılması gerektiğine altını çizerek işaret etti.

"Türkiye'den yüz binlerce insan geldi ve bu memleketin kurucusuna sahip çıktı"

Bu açıklama bizim açımızdan son derece kıymetlidir. Ayrıca biliyorsunuz Cumhuriyet bayramlarında hatta bu 10 Kasım'ın arifesinde de Cuma hutbelerinde Mustafa Kemal'in isminden bahsedilmemesi gibi bir garabet ile karşı karşıyayız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tavrının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ciddiye alınıp önemsenmesi gerektiğini ve böyle günlerde Cuma hutbelerinde Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan değerin camilerimizde de ifade edilmesini buradan hassaten ifade ediyorum. Türkiye'den yüz binlerce insan geldi ve bu memleketin kurucusuna sahip çıktı. Bu demektir ki Cumhuriyetimiz sahipsiz değildir. Milletimiz, kurucusuna sıkı sıkıya sarılmış, onun ülkü ve hedeflerini gerçekleştirmek için mücadele ediyor. Hem Atatürk'ün ruhuna ve maneviyatına, hatırasına saygımızı ifade ettik hem de O'nun hedeflerine bağlılığımızı dile getirdik."

