Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Tekirdağ'da, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Tekirdağ Valiliğince Orta Camii'nde düzenlenen programda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler yad edildi.

Programda, İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından Mevlid-i Şerif okundu.

Soykök, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmanın ve şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkmanın en büyük sorumluluk olduğunu belirtti.

Daha sonra Atatürk ve şehitler için dua edildi.

Programa Vali Recep Soytürk, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.