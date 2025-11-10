Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz.

Haberler

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milletimizin istikbaline ve istiklaline, son nefes ve son fert kalana kadar sahip çıkma kararlılığıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin İlk Başkanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla yad ediyorum" dedi.

Destici, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Destici, mesajında şunları kaydetti:

"Her biri, kadim Türk tarihinin en önemli dönüm noktaları olan, 19 Mayıs 1919'da başlayıp 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşımızın Muzaffer Komutanı, 29 Ekim 1923 tarihinde kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 87 yıl önce, 10 Kasım 1938 gününün sabahı ebediyete uğurladık. Türkiye Cumhuriyeti, Kurtuluş Savaşımızın zafer abidesidir. O savaşı, bin yıldan uzun süre vatanımız olan Anadolu topraklarından, Türk varlığı silmeye çalışanlara karşı verdik ve kazandık.

"Anadolu topraklarından Türk varlığının silinmesine asla izin vermeyeceğiz"

Türkiye Cumhuriyeti, sınırları ve kuruluş ilkeleriyle birlikte, her Türk vatandaşı için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anadolu'nun Türk milletine vatan olması ve vatanımızın korunması için canlarını feda eden şehitlerimizin, elbette binlerce yıllık Türk tarihinin emanetidir. Kurtuluş Savaşı'na ve Türkiye Cumhuriyeti'ne düşman olanlardan; Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya, parçalamaya, milletimizi bölmeye, milletimizin kardeşliğini yok etmeye çalışanlardan; geçmişte ülkemize, milletimize, devletimize ihanet edenlerin yolundan gittiklerini, onları lider kabul ettiklerini söyleyenlerden; milletimizin birliğini, ülkemizin bütünlüğünü, Cumhuriyetimizi, Cumhuriyetimizin değerlerini, kardeşliğimizi koruyacağız. Anadolu topraklarından Türk varlığının, Türk kimliğinin ve Türk dilinin silinmesine asla izin vermeyeceğiz.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla yad ediyorum"

Milletimizin istikbaline ve istiklaline, son nefes ve son fert kalana kadar sahip çıkma kararlılığıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin İlk Başkanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla yad ediyorum. Ruhu şad olsun."

