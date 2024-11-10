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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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Mardin'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında törenle anıldı.

Mardin'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında törenle anıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların yapıldığı programda, sinevizyon gösterimi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi, şiirler okundu.

Programın ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince hazırlanan "Atatürk Resim Sergisi"ni gezdi.

Törene, 2. Ordu Hareket Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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