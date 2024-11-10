Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de törenlerle anıldı.

Van'da Valilik bahçesinde düzenlenen tören, Vali Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Fuat Atan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Büyük Önder'in hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Van Devlet Tiyatrosu salonunda devam eden törende konuşan Balcı, Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86'ıncı yılında saygı, şükran ve rahmetle yad ettiklerini söyledi.

Balcı, "İstiklal Savaşı'nın Başkomutanı, devletimizin ve Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere canlarını, ülkemiz ve insanlarımız için veren şehitlerimizi, kahramanlıkları ve fedakarlıklarıyla gönlümüzde yer edinen gazilerimizi minnetle anıyorum." dedi.

Ardından Atatürk'ün hayatını anlatan sinevizyon gösterildi, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Fırat Aslan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Hakkari

Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda devam eden törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, sinevizyon gösterimi ve müzik dinletisi sunuldu.

"Atatürk" adlı şiirin okunduğu, oratoryo ve gölge oyunu gösterisinin sunulduğu, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile okul yöneticileri katıldı.

Muş

Muş'ta Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğretmenevi konferans salonunda devam eden törende Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı film gösterildi.

Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, bugünün yalnızca bir anma günü olmadığını, aynı zamanda Atatürk'ün kendilerine emanet ettiği Cumhuriyet değerlerini bir kez daha anlama, onun mirasına sahip çıkma kararlılığını ifade etme günü olduğunu söyledi.

Atatürk'ün, millete özgürlük ve bağımsızlık yolunda önderlik ettiğini, çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma hedefini miras bıraktığını vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:

"Onun ileri görüşlü ve kararlı liderliği sayesinde milletimiz, kendi kaderini tayin etme hakkını elde etmiş ve Cumhuriyet'in temel değerleriyle donanmıştır. Bu değerler, bugün de bizlere rehberlik etmekte, ülkemizin her alanda ilerlemesi için sağlam bir zemin oluşturmaktadır. Atatürk, Cumhuriyetimizin temellerini atarken yalnızca bağımsızlık mücadelesinin önderi olmamış, aynı zamanda çağdaş, güçlü ve müreffeh bir Türkiye idealiyle bu millete yeni bir yol çizmiştir. Atatürk'ün en büyük güvencesi, geleceğimizin teminatı olarak gördüğü Türk gençliğidir. Bizler de onun çizdiği bu aydınlık yolda ilerlerken, gençlerimize her daim yol gösterici olmaya ve onlara en iyi imkanları sunmaya kararlıyız."

Öğrencilerin şiirler okuduğu, şarkılar seslendirdiği törene Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Bitlis

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törende, Atatürk Anıtı'na Bitlis Valiliği, Garnizon Komutanlığı ile Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.

Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Bitlis Kültür Merkezi'nde devam etti.

Törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Kurtuluş Savaşı'nın kahraman komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 86'ncı yılında minnetle ve saygıyla anmak için toplandıklarını söyledi.

Tarihte birçok kahramanın çıktığını ama en fazla ve en büyük kahraman çıkaran milletlerin başında Türkiye'nin geldiğini belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük bir kahraman ve askeri dehadır. İstiklal Savaşı kazanıldıktan sonra Mustafa Kemal Atatürk yeni Cumhuriyet'imizi bizlere müjdeliyor ve binlerce yıllık kadim Türk geleneğinin devamı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilanı gerçekleşiyor. Dünyanın en güçlü coğrafyası olan Anadolu'da Cumhuriyet'imiz bir yıldız gibi parlıyor. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i, milli ve manevi değerlerimizle daha çok çalışarak yüceltmek gençlerimizin elinde. Birbirimizi daha çok seveceğiz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak göreceğiz ve bu zenginliği bilimde, sanatta, kültürde, teknolojide her alanda yansıtarak ülkemizin, bayrağımızın daha da yücelmesini Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında da başaracağız."

Şiirlerin okunması, tiyatro gösterisi ve şarkıların seslendirilmesiyle sona eren programa, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Kara Kuvvetleri EDOK Kurmay Başkanı ve Bitlis Garnizon Komutanı Tümgeneral Mücahit Zorlutuna, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Adalet Komisyonu Başkanı Cihat Ateş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ahlat ilçesinde de öğrenciler tarafından, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla koreografi oluşturuldu.

Muzaffer İncesu Ortaokulu öğretmenleri öncülüğünde 190 öğrenci, koreografiyi hazırlamak için bir aylık hazırlık yaptı.

Daha sonra öğrenciler okul bahçesinde Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat ile sonsuzluk işareti oluşturdu.