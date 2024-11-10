Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Diyarbakır, Batman, Elazığ, Şırnak, Siirt, Mardin ve Bingöl'de düzenlenen törenlerle anıldı.

Diyarbakır'da Anıt Park'taki törende, Vali Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berfin Orak Kaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Törene, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde devam eden anma programında, Atatürk'ün hayatından kesitler aktarıldı, öğrenciler tarafından "Mustafa Kemal'e giden yol" ve "Bir Tutkudur Mustafa Kemal" adlı şiirler okundu, öğretmenler "Atatürk'ün Hayatı" konulu sunum yaptı.

Programda, "Atatürk'ün asker kişiliği" konulu barkovizyon gösterimi sonrası Güzel Sanatlar Lisesi Türk Halk Müziği Korosu konser verdi.

Batman

Batman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden anma programında, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Öğrenciler tarafından oratoryo gösterimi yapılmasının ardından, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Elazığ

Elazığ'da Valilik Meydanı'ndaki törende, Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden anma programında, "Atatürk" konulu sinevizyon gösterimi yapıldı, öğrenciler şiirler okudu, koro ezgiler seslendirdi.

Programa, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, kurum müdürleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak

Şırnak Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Vali Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şırnak Şehri Nuh Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden anma programında, öğrenciler şiir okudu, oratoryo ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Etkinlikte, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, kamu kurumlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Siirt

Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Kemal Kızılkaya ve 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirdiği programda, "Atatürk ve 10 Kasım" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, "Atatürk Resimleri" sergisinin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit, Siirt Barosu Başkan Vekili Sinem Çalapkulu Aslan, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mardin

Mardin Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ve 2. Ordu Hareket Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bingöl

Bingöl Valiliği önündeki törende, Vali Ahmet Hamdi Usta, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda devam eden anma programında, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Programda, Atatürk konulu sinevizyon gösterimi ve dış basında Atatürk ile ilgili yer alan görüşlerin yer aldığı slayt sunumu yapıldı.

Ardından, şiir ve kompozisyonlar okundu, oratoryo gösterisi sunuldu, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orha, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, kamu kurumlarının temsilcileri, polisler, askerler ve öğrenciler katıldı.