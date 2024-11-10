Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Erzurum, Ardahan, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Kars ve Iğdır'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki törende, Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda "Atatürk'ü Anma" programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, şiirler okundu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, Atatürk oratoryusu gösterisi yapıldı, Atatürk temalı müzik dinletisi yapıldı.

Ardahan

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Ardahan'da da düzenlenen törenlerle anıldı.

Valilik önündeki çelenk sunma törenine Vali Hayrettin Çiçek, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Garnizon Komutan Vekili Albay Hakkı Güngör, Belediye Başkanı Faruk Demir ve diğer ilgililer katıldı.

Erzincan

Erzincan Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı'na Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, çelenk bıraktı.

Saatler 09.05'i gösterdiği sırada vatandaşlar ve protokol saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda devam eden programda, öğrenciler Atatürk oratoryosu, Atatürk'ün hayatından kesit sunan sinevizyon gösterisi ile devam etti.

Program, kent genelinde resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödül verilmesiyle sona erdi.

Tunceli

Tunceli'de de Valilik bahçesinde düzenlenen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise programa katılanlar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kurum müdürleri, polisler ve askerler katıldı.

Ağrı

Ağrı'da Abide Meydanı'nda düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na, Valilik, Garnizon Komutanlığı ve belediye çelengi sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Vali Mustafa Koç ve beraberindekilerce Hava Şehitleri Anıtı'na karanfil bırakıldı, dua edildi.

Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda konuşan Vali Koç, Cumhuriyet'in kurucusu, aziz milletin kurtuluş mücadelesinin başkomutanı ve çağdaş Türkiye'nin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yıl dönümünde, milletçe özlem, rahmet ve minnetle andıklarını dile getirdi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, sadece bir ülkeyi değil, fikirleri, ilkeleri ve cesaretiyle güçlü bir bağımsızlık ruhu armağan ettiğini ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"O, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken 'Benim en büyük eserim' diyerek Cumhuriyetimizi bizlere emanet etmiş, bu büyük eseri Türk milletinin hizmetine sunmuştur. Tüm yaşamını vatan sevgisi ve milletine hizmete adayan Atatürk, yalnızca bizlerin değil, tüm dünyanın takdir ettiği ve hafızasında yer eden, barışa, insanlığa ve medeniyete hizmet eden büyük bir lider olmuştur. Onun, geçmişe olduğu kadar geleceğe de yön veren vizyonu, tüm insanlık için bir rehber niteliğindedir."

Program, müzik dinleti, şiirlerin okunması, tiyatro gösterisi ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

Programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, 25. Hudut Ardahan Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kars

Kars'ta, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na, Kars Valisi Ziya Polat, 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ve Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger çelenk bıraktı.

Saatler 09.05'i gösterdiği sırada vatandaşlar ve protokol saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden programda, şiirler okundu, Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler seslendirildi.

Cumhuriyet Caddesinde faaliyet gösteren bir kursun öğrencileri de 09.05'te caddeye çıkarak saygı duruşunda bulundu.

Iğdır

Iğdır İl Halk Kütüphanesi önünde tören düzenlendi.

Törene Iğdır Valisi Ercan Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, protokol üyeleri, askerler, polisler ve öğrenciler katıldı.