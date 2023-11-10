Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Şırnak, Mardin ve Siirt'te düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Şırnak, Mardin ve Siirt'te düzenlenen törenlerle anıldı.

Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesi Anıt Park'taki törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal ile AK Parti, MHP ve CHP temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Törene, siyasi partiler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde devam eden anma programında, Atatürk'ün hayatından kesitler aktarıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu, öğretmenler "Atatürk'ün Hayatı" konulu sunum yaptı.

Programda, "Atatürk'ün Asker Kişiliği" konulu barkovizyon gösterimi sonrası Güzel Sanatlar Lisesi Türk Halk Müziği Korosu konser verdi.

Batman

Batman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda devam eden programda, sinevizyon gösterimi yapıldı, öğrencilerce şiirler okundu, türküler seslendirdi.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurumların yöneticileri ile vatandaşlar iştirak etti.

Bingöl

Bingöl Valiliği bahçesinde yapılan törende, Vali Ahmet Hamdi Usta ile Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Elazığ

Elazığ Valilik Meydanı'ndaki törende, Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden anma programında, sinevizyon gösterimi yapıldı, öğrenciler şiirler okudu.

Programa, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak

Şırnak Valiliği bahçesinde gerçekleştirilen törende, Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam eden programda, öğrenciler şiir okudu, oratoryo ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Şiir, resim ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törene, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler iştirak etti.

Mardin

Mardin Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Diyarbakır-Mardin Metropoliti Saliba Özem, kurumların, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden programda, öğretmenler günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.

Mehmet Akif Nuhoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerince Atatürk konulu şiirler okundu, oratoryo sunuldu.

Siirt

Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gaffar Gören, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin "a cappella" koro dinletisi sonrası, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, "Atatürk Resimleri" sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Siirt Barosu Başkanı Muhammed Alptekin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.