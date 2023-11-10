Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Sivas'ın Şarkışla, Ulaş Hafik, Suşehri ve Zara ilçelerinde törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Sivas'ın Şarkışla, Ulaş Hafik, Suşehri ve Zara ilçelerinde törenlerle anıldı.

Şarkışla 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki törende, Kaymakamı Samet Öztürk ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla törene katılanlar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

İstiklal marşının okunmasının ardından program Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde devam etti.

Buradaki programda öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu, şiirler okundu.

Ulaş

Ulaş Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na Kaymakam Emre Zafer ve Belediye Başkan vekili Aykan Öztürk çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İmam Hatip Anadolu Lisesinin konferans salonunda devam eden programda, okul müdürü Yusuf Efe, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program öğrencilerin şiirler okuması ve tiyatro gösterisi ile son buldu.

Hafik

Hafik Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Yusuf Keten, Hafik Belediye Başkanı Harun İsa Gültay, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve sonrasında İstiklal Marşı okundu.

Adem Yavuz Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programında, günün anlamıyla ilgili şiirler ve yazılar okundu.

Anma programı öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini anlatan resim sergisinin gezilmesinin ardından sona erdi.

Suşehri

Suşehri Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen programda Kaymakam Ahmet Korkmaz ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Program ilçe genelinde bulunan okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle son buldu.

Zara

Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran ve Belediye Başkanı Fatih Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı'nın okunmasıyla buradaki tören sona erdi.

Reşitakifpaşa Ortaokulu konferans salonunda devam eden programda, ortaokul öğrencileri ve öğretmenlerinin hazırladıkları oratoryo gösterimi yapıldı.