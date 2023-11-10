Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 85'inci yılında Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta törenle anıldı.

Trabzon'da, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki törende Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saatler, Atatürk'ün ebediyete irtihal ettiği 09.05'i gösterdiğinde ise saygı duruşunda bulunuldu.

Şeref defterini imzalayan Vali Yıldırım, Atatürk'ün insanlığa ve mazlum milletlere örnek olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Hayatınızı yüce milletinize adadınız. Necip Türk milletinin onurlu yürüyüşünde en büyük rehber oldunuz. İstiklal Savaşı ile yeniden ve daha güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıkan milletimiz, sayenizde bağımsızlığını ilelebet yaşatma azim ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdi. Milletinize duyduğunuz sonsuz güven ve inançla tarihe iz bırakan bir komutan ve lider oldunuz. Yüzüncü yılına onur ve güvenle ulaştığımız Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatma kararlılığımız, bizlere hedef koyduğunuz ülkemizi muasır medeniyetler üzerine çıkarma yolculuğumuz azimle ve gayretle devam ediyor. Aramızdan ayrılışınızın 85. yıl dönümünde sizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun." ifadelerini kullandı.

Anma programına Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde devam edildi.

Ordu

Ordu'da Atatürk Anıtı önündeki törene, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kurum ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Protokol üyelerince anıta çelenk sunulan törende, siren çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Bu sırada trafikte ilerleyen bazı sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşuna eşlik etti.

Giresun

Giresun'daki anma programı ise Valilik binası önünde gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te siren çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı göndere çekilip yarıya indirildi.

Anma etkinliği, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde devam etti.

Rize

Rize'deki anma töreni Valilik binası önünde yapıldı.

Vali İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkan Vekili Aydın Bilsel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te siren çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okunan törende, göndere çekilen Türk bayrağı daha sonra yarıya indirildi.

Anma etkinlikleri kapsamında, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde "Atatürk'ün Fotoğrafları" konulu resim sergisi açıldı.

Artvin

Artvin'de, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Vali Cengiz Ünsal, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mesut Demiray ve Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sirenlerin çaldığı 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu.

Buradaki törenin ardından, Ahmet Hamdi Tanpınar Kongre ve Kültür Merkezi'nde de anma programı gerçekleştirildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'deki anma töreni Hükümet Konağı önünde yapıldı.

Vali Alper Tanrısever ve Belediye Başkan Vekili Özcan Ulutaş'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gümüşhane Kültür Merkezi'nde devam eden programda ise Dumlupınar Ortaokulu, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince çeşitli sunumlar yapıldı.

Bayburt

Bayburt'taki anma programı ise Saray Bahçesi'nde organize edildi.

Tören, Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya'nın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saat 09.05'te çalan sirenlerle 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anma etkinlikleri, Bayburt Üniversitesi'ndeki programla tamamlandı.