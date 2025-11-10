Büyük Önder Atatürk Pakistan'da anıldı

Pakistan'ın İslamabad kentinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'ndeki törene, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Büyükelçilik görevlileri, İslamabad'daki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Yerel saatle 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Neziroğlu, vefatının 87. yılında Cumhuriyet'in kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirterek konuşmasına başladı.

Kısa bir süre önce Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Neziroğlu, "Nice 102 yıllar daha kutlayabilmek için bize düşen görev, Cumhuriyetimizi yaşatmak ve güçlendirmektir. Bunun için çok çalışacağız, daha çok çalışacağız. Kendimizle yarışacağız." dedi.

Neziroğlu, " Pakistan'da hedefimiz, siyasi, ekonomik, askeri, sosyal, kültürel her alanda ilişkileri daha ileriye taşımak, kuvvetlendirmek ve kurumsallaştırmaktır." ifadesini kullanarak, bir yıl içinde Türkiye- Pakistan ilişkilerinde önemli mesafe kat edildiğini söyledi.

Büyükelçi Neziroğlu, Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı şehitlerine ve tarihten bu güne vatan için canını feda eden tüm şehitlere rahmet diledi.