Haberler

Büyük Önder Atatürk Pakistan'da anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın İslamabad kentinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Pakistan'ın İslamabad kentinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'ndeki törene, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Büyükelçilik görevlileri, İslamabad'daki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Yerel saatle 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Neziroğlu, vefatının 87. yılında Cumhuriyet'in kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirterek konuşmasına başladı.

Kısa bir süre önce Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Neziroğlu, "Nice 102 yıllar daha kutlayabilmek için bize düşen görev, Cumhuriyetimizi yaşatmak ve güçlendirmektir. Bunun için çok çalışacağız, daha çok çalışacağız. Kendimizle yarışacağız." dedi.

Neziroğlu, " Pakistan'da hedefimiz, siyasi, ekonomik, askeri, sosyal, kültürel her alanda ilişkileri daha ileriye taşımak, kuvvetlendirmek ve kurumsallaştırmaktır." ifadesini kullanarak, bir yıl içinde Türkiye- Pakistan ilişkilerinde önemli mesafe kat edildiğini söyledi.

Büyükelçi Neziroğlu, Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı şehitlerine ve tarihten bu güne vatan için canını feda eden tüm şehitlere rahmet diledi.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
Slovakya'da 2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı

2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.