Büyük Önder Atatürk, Konya ve çevre illerde anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da düzenlenen törenlerle anıldı.
Konya'daki tören, Vali İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, kurum ve kuruluşlar ile siyasi parti temsilcilerinin Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Konya Devlet Tiyatrosunda Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinliklerle devam eden programda, şiir ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Aksaray
Aksaray'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı anma töreni, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.
Saat 09.05'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da Kocatepe Parkı'nda başlayan anma törenlerinde, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yalçın Tecimer ve Belediye Başkanı Burcu Köksal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te sirenlerin çalınması üzerine iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Program, Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda düzenlenen anma etkinliğiyle devam etti.
Törene, protokol üyeleri, askeri erkan, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Karaman
Karaman'da Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen programda, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Garnizon Komutanı Gazi Kıdemli Albay Ümit Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'te siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Piri Reis Kültür Merkezi'nde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.