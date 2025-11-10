Büyük Önder Atatürk Kocaeli'de anıldı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'inci yılında Kocaeli'de törenlerle anıldı.

Kent Meydanı'ndaki törenin ardından anma programı Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde devam etti.

Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Atatürk'ün işaret ettiği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme hedefini esas alarak çalıştıklarını belirterek, bu vizyonla hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle öğrencileri sadece akademik başarıya değil, köklerine bağlı, yüksek ideallere sahip, erdemli bireyler olarak yetiştirmeye gayret ettiklerini aktardı.

Konuşmanın ardından İzmit Cahit Elginkan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan "Atatürk" adlı oratoryo gösterisi sunuldu.

Programa Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, CHP İl Başkanı Erdem Arcan, İYİ Parti İl Başkanı Kamil Şirin, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı, askeri erkan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Karamürsel

Karamürsel ilçesindeki program Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve siyasi partilerin çelenk sunmasıyla başladı.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Karamürsel Kültür Merkezi'nde Karamürsel Alp Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan anma programı gerçekleştirildi.

Programlara, Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Başdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, muhtarlar, meclis üyeleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gölcük

Gölcük ilçesi Anıtpark'ta gerçekleştirilen programa Kaymakam Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Emniyet Müdürü Eren Reçber, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Sarıdağ, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, askeri erkan, veliler ve vatandaş katıldı.

Program çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.

Darıca

Darıca'da Cevher Dudayev Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na kurumlar ve siyasi partiler tarafından çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, sirenlerin ardından İstiklal Marşı okundu.

Programa Kaymakam Yaşar Dönmez, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, AK Parti İlçe Başkanı Köksal Şakar, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Cihan Özaltan, MHP İlçe Başkanı Ali Bıyık, İYİ Parti İlçe Başkanı Pınar Demirel, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, muhtarlar, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Tören daha sonra Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde anma töreniyle devam etti.