Büyük Önder Atatürk, Kamerun'da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Kamerun'da anıldı.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği'nde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle düzenlenen törene Büyükelçi Volkan Işıkçı, Büyükelçilik görevlileri ve Kamerun'daki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Katılımcılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Büyükelçi Işıkçı, törende yaptığı konuşmada, ebediyete intikalinin 86. yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle andığını ifade etti.

Işıkçı, Atatürk'ün sadece Türkiye için değil bütün dünya için bir kayıp olduğunu sözlerine ekledi.