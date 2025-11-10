Büyük Önder Atatürk, İzmir ve çevre illerde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta düzenlenen törenlerle anıldı.

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi.

Törende bayılan bir çocuğa İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, tarafından müdahale edilerek alanda bulunan ambulansa götürüldü.

Törene, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Murat Bakan CHP İzmir milletvekilleri Ednan Arslan ve Seda Kaya Ösen, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Buradaki programın ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde anma törenine geçildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, programdaki konuşmasında, Atatürk'ü saygı, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in anlamını ve kıymetini bilmenin Atatürk'ün anlamaktan geçtiğini dile getiren Elban, "Atatürk reformcu bir kişiliğe sahipti ve aynı zamanda bilim aşığı bir insandı. Tüm hayatı boyunca sadece kendi okumamış, kendini geliştirmemiş. Bu milletin kadınıyla erkeğiyle büyüğüyle küçüğüyle herkesin öğrenmesi, herkesin bilimden yararlanması ve herkesin kendisini çağdaş bilimin ışığında geliştirmesi için çaba sarf etmiş. Dolayısıyla üniversitelerin kuruluşuna, bilim insanlarına, hem ülkemizdeki bilim insanlarına, hem yurt dışında birçok bilim insanını ülkemize getirerek onlara değer vermesi, hem de birçok insanımızı her alanda yurt dışına gönderip orada onların bilim konusunda kendini geliştirip ülkeye gelip hizmet etmelerini sağladı." ifadelerini kullandı.

Vali Elban, Atatürk hakkında bilgi sahibi olunması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çünkü bir başka sorumluluğumuz da bize özellikle hedef olarak koyduğu muasır medeniyetler seviyesini yakalayıp geçmemizin tek yolu Atatürk'ün düşündüğü gibi düşünüp onun koyduğu hedefler doğrultusunda ilkelere uygun olarak çalışarak, çok çalışarak ama çok çalışarak, her alanda kendimizi geliştirerek muasır medeniyetler seviyesini ancak o şekilde geçebileceğiz. Onun için de Atatürk'ün gösterdiği bu ilke ve esaslar doğrultusunda bu hedeflere gitmek için Atatürk'ü anlayarak çok çalışmamız gerektiğini ben düşünüyorum."

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından "Her Yönüyle İnsan Atatürk" isimli oratoryo sahnelendi.

Denizli

Denizli'de Valilik önünde düzenlenen törende Vali Ömer Faruk Coşkun, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından 9.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programa AK Parti Denizli milletvekilleri Nilgün Ök ve Şahin Tin, CHP Denizli milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ve Şeref Arpacı, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da katıldı.

Törenin ardından Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar sessiz yürüyüş düzenlendi.

Meydanda 500 kişi tarafından Atatürk portresinin koreografisi oluşturuldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki anma programında şiirler okundu, Atatürk'ün hayatını anlatan kısa film izlendi.

Manisa

Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Uşak

Uşak'ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na Uşak Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelengi sunuldu.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Programa Uşak Valisi Naci Aktaş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Benli, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Aydın

Aydın'da Valilik önünde düzenlenen törende, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gökhan Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Atatürk'ün kendi sesinden "10. Yıl Nutku" dinletildi, 09.05'te ise siren sesiyle iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Törene CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.