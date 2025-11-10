Büyük Önder Atatürk Erzurum ve çevre illerde anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılında Erzurum, Ardahan, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Kars ve Iğdır'da anma törenleri düzenlendi.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki törende Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda "Atatürk'ü Anma" programı düzenlendi.

Programda şiirler okundu, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Aziziye Yavuz Selim Sosyal Bilimleri Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Atatürk temalı müzik dinletisi sundu.

Kars

Kars'taki program, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle başladı.

Vali Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nail Türe ve Belediye Başkanı Ötüken Senger, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ortakapı Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bulunan Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu inşaatında çalışan işçiler, saatler 09.05'i gösterdiğinde işlerini bırakarak siren seslerinin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.

İş makinesi operatörleri de işlerini bırakarak araçlarının üzerinde saygı duruşunda bulundu.

Hüseyin Can Baykal, gazetecilere, "Atamızın ölüm yıl dönümünde saygı duruşunda durduk. Atamızı rahmet ve minnetle anıyoruz. O, bizim için çok değerli bir lider." dedi.

Ardahan

Valilik bahçesindeki törende Vali Hayrettin Çiçek, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Badem Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Tunceli

Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla katılımcılar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde devam eden programda öğrenciler, şiirler okuyup gösteriler yaparak Atatürk'ü andı.

Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ağrı

Abide Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Ardından Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mustafa Koç, yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve gazileri rahmet ve minnetle andığını belirterek, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca bir milletin kaderini değiştiren değil aynı zamanda tüm dünyaya özgürlük ve bağımsızlık mücadelelerinde ilham veren bir lider olmuştur. Onun güçlü vizyonu, bizlere çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma yolunda ışık tutmaktadır." dedi.

Şiirlerin okunması ve tiyatro gösterisiyle devam eden programda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Programa 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.

Iğdır

Iğdır'da saat 09.05'i gösterirken sirenler çaldı, saygı duruşunda bulunuldu.

Millet Kütüphanesi bahçesindeki Atatürk Anıtı'na Vali Ercan Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü ve Belediye Başkan Vekili Nesim Yiğit tarafından çelenk sunuldu.

Törene kamu çalışanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Erzincan

Erzincan'da belediye önündeki Atatürk Anıtı'na Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, çelenk sundu.

Saatler 09.05'i gösterdiği sırada vatandaşlar ve protokol saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda "Atatürk'ü Anma" programı düzenlendi.