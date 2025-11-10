Haberler

Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Kırgızistan'da anıldı

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te törenle anıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği'nin Atatürk Parkı'nda düzenlediği törende saat 09.05'te siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, çelenkler bırakıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Bişkek Büyükelçiliği ve konsolosluk çalışanları, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi yöneticileri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek Koordinatörlüğü, KKTC Bişkek Temsilciliği, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum yetkilileri, Ahıska Türkleri Derneği, Türkiye- Kırgızistan İş Adamları Kültür, Dayanışma ve Dostluk Derneği (TÜKİD), Kırgızistan Türkiye Dostluk Hastanesi temsilcileri ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

"Atatürk, ülküsü ve düşünceleriyle her zaman bizimle ve aramızda olacak"

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, törende yaptığı konuşmada, "Bugün 10 Kasım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümü. Büyük Atatürk, ülküsü ve düşünceleriyle ve bize kazandırdıklarıyla her zaman bizimle ve aramızda olacaktır." dedi.

Ökem, Mustafa Kemal Atatürk'ü anlar ve anarken yaşadığı dönemin zor şartlarını, bu şartlar altındaki öngörüsünü, askeri ve siyasi dehasını, Kurtuluş Savaşı sonrası yaptığı devrimleri ve kendinden sonra çağdaş bir ülke, gelişmiş bir millet bırakmak için gösterdiği gayretin anlaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Atatürk'ün başlattığı ve fikirleriyle ortaya koyduğu ilerleme yolunda bilim, teknoloji, sanayi, kültür, sanat ve eğitimde yükselmeye devam ettiklerini vurgulayan Ökem, "Ülkemiz, dünyada ve bölgesinde politika belirleyici aktörlerinden biri olmuştur." ifadesini kullandı.

Ökem, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitleri ve ebediyete göçmüş gazileri rahmet, minnet ve şükranla yad ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
