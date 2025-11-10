Haberler

Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 87. yılında Mardin, Siirt ve Şırnak'ta anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Mardin, Siirt ve Şırnak'ta törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Mardin, Siirt ve Şırnak'ta törenlerle anıldı.

Mardin'de, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden anma programında, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Şiir ve kompozisyonların okunduğu programda, oratoryo gösterisi sunuldu, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar, İl Müftüsü Enver Türkmen, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, kamu kurumları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Siirt

Siirt'te, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Vali Kemal Kızılkaya, burada çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Öğretmenlerin müzik dinletisi sunduğu programda, katılımcılar açılan resim sergisini gezdi.

Törene, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Er, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Aziz Ayaz, Siirt Üniversitesi Rektörü Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Şırnak

Şırnak'ta, Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Daha sonra Şehr-i Nuh Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden anma programında, öğrenciler şiir okudu, oratoryo ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Şiir, resim ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Şırnak Valisi Birol Ekici, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, kamu kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Balıkesir beşik gibi! Korkutan bir deprem daha
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Tüm ailesini kaybetmişti! Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu

Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu! Direkt oraya gitti
Ersin Destanoğlu'ndan bahis iddialarına ret

PFDK'ye sevk edilen Ersin Destanoğlu hemen telefona sarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.