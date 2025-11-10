Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Avrupa'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Avrupa'daki temsilciliklerde törenle anıldı.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde Büyükelçi Barış Tantekin'in ev sahipliğinde yapılan tören, Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı.

Törende konuşan Üçüncü Katip Meryem Merve Kahya, Atatürk'ün temellerini attığı çağdaş, laik ve demokratik cumhuriyetin kadınlara Avrupa'nın birçok ülkesinden önce seçme seçilme hakkı tanıdığına değinerek, bir kadın diplomat olarak cumhuriyetin kazandırdığı haklara minnettarlığını dile getirdi.

Askeri Ateşe Albay Ramazan Türkmen de Atatürk'ün vefatının dünya liderlerinin ve basınının nezdinde yankılarını aktaran sunum yaptı.

Büyükelçi Tantekin de NATO ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel'den görüldüğü üzere, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip, güvenilen ve güven veren bir müttefik, AB'ye aday ülke, bağlantısallık açısından kıtalararası köprü niteliğinde, dünyada en geniş diplomatik ağa sahip ilk 3 ülke arasında yer aldığına dikkati çekti.

Bu geniş ağın Türkiye'nin yön verici politikalar izlemesine vesile olduğunu vurgulayan Tantekin, "Emanetimize sahip çıkarken münhasır medeniyetler seviyesine çıkma hedefini hep aklımızda tutuyoruz." dedi.

Törenin sonunda katılımcılar, Büyükelçi Tantekin'in Atatürk'ün anısına açtığı defteri imzaladı.

Geniş katılımıyla dikkati çeken törene Türkiye'nin AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, NATO nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, devlet erkanı, askeri erkan ile Türk toplumundan temsilciler katıldı.

İtalya ve Malta'da da anma törenleri yapıldı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla İtalya ve Malta'da da anma törenleri gerçekleştirildi.

İtalya'nın başkenti Roma'da Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'ndeki tören, yerel saatle 09.05'te bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene, Büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra Roma'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşma yapan Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Tuna Yücel Modrak, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz saygı, sevgi ve minnetle andıklarını belirtti.

Modrak, Atatürk'ün kısa ömrüne sığdırdığı başarılar, mücadele azmiyle tüm mazlum milletlere ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Modrak, 10 Kasım'ın bir matem günü değil aslında Atatürk'ün fikirlerinin idrak edildiği bir gün olduğunu ifade etti.

Üçüncü Katip Hatice Ünsay da vefatının 87. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz saygı, özlemle ve minnetle andıklarını söyleyerek, yurt dışında görev yapan bir Türk memur olarak kendilerine düşenin, Cumhuriyet'e ve ülkeye sahip çıkmak olduğunu dile getirdi.

Malta'da Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliğince Marsa semtindeki tarihi Türk Şehitliği'nde bir anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Fethi Etem'in şehitlikteki abideye çelenk koyması ve Atatürk anısına saygı duruşuyla başlayan törende, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Büyükelçilik yetkilileri ve Malta'da yaşayan çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükelçilik Geçici Maslahatgüzarı Etem, şehitlikteki törende yaptığı konuşmada, Büyük Önder Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirterek, Atatürk'ün fikirlerini anlamının öneminin gelecek açısından da önem taşıdığını kaydetti.

Büyükelçilik yetkilileri ve vatandaşlar, törenin son bölümünde şehitlikteki kabirlere karanfil bıraktı.