Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 87. yılında Beypazarı'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene Kaymakam Ünal Coşkun, Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Günel, Garnizon Komutanı Üsteğmen Seyit Tayyar Arvas, Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz, Emniyet Müdürü Ahmet Emre Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saat 09.05'te siren sesleriyle birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, bayraklar yarıya indirildi.

Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programı hazırlayan Beypazarı Anadolu Lisesi Müdürü Turan Tanrıseven, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Ardından sinevizyon gösterisi sunuldu, öğrenciler tarafında Atatürk şiirleri okundu, Atatürk oratoryosu gösterisi yapıldı.

Atatürk'ün sevdiği şarkılar okulun öğrencileri ve öğretmenleri tarafından seslendirildi.