Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 87. yılında İstanbul'da anıldı

İstanbul'un dört bir yanında vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılında saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

Megakentin en işlek caddeleri, köprü ve meydanlarında hayat, Ata'ya duyulan saygı dolayısıyla 1 dakikalığına durdu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenlerin çalmasıyla cadde ve sokaklarda vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde bir grup teknelerle Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı açıklarına gelerek dalış gerçekleştirdi.

Denize giren dalgıçlar üzerinde Atatürk'ün gözlerinin yer aldığı posteri açtı.

Beşiktaş Meydanı'nda trafik polislerinin araçlarından siren çalmasının ardından yaya ve araçlar için trafik durdu. Ekiplerin selam vermesinin ardından araçlarından inen vatandaşlar ve yayalar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Gayrettepe'deki İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü girişinde de polis ekiplerince siren çalınmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

D-100 kara yolu Ayvansaray mevkisinde saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte araçlar durdu, sürücüler ve yolcular araçlarından inerek saygı duruşunda bulunup Ata'sına olan sevgisini ve saygısını gösterdi.

Avcılar ve Yenibosna'da da vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulunurken bazıları da korna çalarak o anlara eşlik etti.

Metrobüs ve otobüs durakları ile üstgeçitlerde de Atatürk için saygı duruşunda bulunan vatandaşlar İstiklal Marşı okudu.

Maltepe'de vatandaşlar trafikte araçlarını durdurup saygı duruşunda bulunurken, yayalar da saygı duruşuna eşlik etti. Çevredeki iş yerlerinde çalışanlar da o dakikalarda dışarıya çıkarak hazır bekledi.

Ailesiyle birlikte üst geçitte bulunan Emre Cengiz,"Atamızın, bütün silah arkadaşlarının ve gelmiş geçmiş ecdadımızın ruhu şad olsun. Onların sayesinde özgür bir gün yaşıyoruz. Bugün vatandaşlarımız burada Maltepe'de yoğun bir katılımla saygı duruşunda bulundular, bir vatandaş olarak gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Kadıköy'de "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturuldu

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından düzenlenen "Ata'ya Saygı Zinciri", binlerce vatandaşın katılımıyla Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili arasında oluşturuldu.

Sahil hattı boyunca 6,5 kilometrelik bir güzergahta gerçekleşen anma etkinliğinde katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle zincir oluşturdu.

Etkinliğe denizden yelkenliler ve kanolar eşlik ederken, gökyüzünde de paramotorlular bayrak açarak uçuş gerçekleştirdi.

Kozyatağı Metro İstasyonu'nda "Cumhuriyet'in Gözleri" eseri sergilendi

Metro İstanbul çalışanları ve yolcuların katılımıyla Bostancı-Parseller Metro Hattı Kozyatağı İstasyonu'nda anma töreni düzenlendi.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi, ardından İstiklal Marşı okundu. İstasyon ve vagonlarda yapılan anonsla yolcular da törene katıldı.

Kozyatağı İstasyonu'nda bulunan ve Atatürk'ün tren içinde tasvir edildiği "Cumhuriyet'in Gözleri" isimli üç boyutlu çalışma da ilgi gördü. Eserin çevresine yolcular karanfil bıraktı.

Alanda vatandaşların Atatürk'e notlar yazabileceği kalp şeklinde bir pano da oluşturuldu.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda da trenler saat 09.05 öncesi peronlarda durduruldu. Yapılan anons sonrası saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Adliyelerde tören düzenlendi

Anadolu Adalet Sarayı'nın atrium alanında 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Anadolu Adliyesi Komisyon Başkanı Ahmet Kaya, başsavcıvekilleri ve çok sayıda adliye personeli katıldı.

Saygı duruşu öncesinde adliyenin anaokulunda eğitim gören çocuklar Atatürk büstüne çiçek bıraktı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Bakırköy Adalet Sarayı'nın atrium alanında yapılan programda 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Anma programına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Bakırköy Adalet Komisyon Başkanı Arif Tırıl, başsavcıvekilleri, savcılar, hakimler, personel ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul Havalimanı'nda tören

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'nde de tören düzenlendi. Törene, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz, İGA Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen ile havalimanındaki kurum ve kuruluşların yöneticileri, havalimanı çalışanları ve yolcular katıldı.

Tören dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nın giriş kapıları ve terminalin içi Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafları ile süslendi.

Tören öncesinde günün önemine dair Türkçe ve İngilizce anonslar yapıldı. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile tören sona erdi.