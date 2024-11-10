Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 86. yılında Orta ve Doğu Karadeniz'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Ordu, Rize, Giresun, Artvin, Bayburt, Trabzon ve Gümüşhane'de anıldı.

Ordu'nun Altın Ordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'ndeki alanda düzenlenen törende, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Gökhan Kocaoğlu ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören alanında bulunanlar ve çevredeki vatandaşlar, saat 09.05'te çalan sirenle saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nın okunduğu anma törenine, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde devam edildi.

Rize

Rize Valiliği önündeki törende, Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin ile İl Garnizon Komutan Vekili Albay Serkan Çolak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulan törende, Rize Belediyesi bando takımı eşliğinde İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı yarıya indirildi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Rize İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Semih Öztürk, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, daire amirleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Giresun

Giresun'daki anma töreni Giresun Valiliği bahçesinde yapıldı.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Volkan Aydın ve Belediye Başkanı Fuat Köse, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Alanda bulunanlar ve vatandaşlar, saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Anma etkinlikleri, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde devam etti.

Artvin

Valilik önünde düzenlenen tören, Vali Turan Ergün, Garnizon Komutanı Piyade Albay Muhammet Kelami Kablay ve Belediye Başkanı Bilgehan Erdem'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saat 09.05'te çalan sirenler eşliğinde gerçekleştirilen saygı duruşu sonrasında İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.

Anma etkinlikleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Artvin Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti.

Program kapsamında "Fotoğraflarla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk" konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Anma törenlerine, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyük Yurt, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, kurum müdürleri, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Bayburt

Bayburt Saray Bahçesi'ndeki törende, Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkan Vekili Mustafa Akbaş ve Garnizon Komutanı Topçu Gürol Akkaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulan törende, İstiklal Marşı okundu.

Tören alanının yakınındaki vatandaşlar da aynı saatte saygı duruşunda bulundu.

Anma etkinlikleri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda devam etti.

Trabzon

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Vali Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saatler, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle saygı duruşunda bulunuldu.

Şeref defterini imzalayan Vali Yıldırım, ülkeye vurulmak istenen esaret zincirlerini kıran Atatürk'ün kendilerine emanet ettiği cumhuriyeti koruyacaklarını söyledi.

Yıldırım, "Sizden aldığımız istikamet doğrultusunda, ülkemizin hak ettiği çağdaş muasır medeniyetler seviyesine çıkarma gayreti içerisinde yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Müsterih olunuz ki Türk milletinin gönlünde her daim yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiğiniz silah arkadaşlarınız kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Anma etkinlikleri törenin ardından Valilik ve Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde devam etti.

Gümüşhane

Gümüşhane Valiliği önündeki törende, Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Recai Öztürk ile Belediye Başkan Vekili Recep Gök Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulan törende, İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı yarıya indirildi.

Anma etkinlikleri kapsamında Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, "Anılarında Atatürk'ü Görmek" temalı tiyatro oyunu sahneledi.

Edebiyat öğretmeni Alim Gören'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Anma törenlerine Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Tuğba Ersöz Ünver, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki, kurum müdürleri, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.