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Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Kazakistan'da anıldı

Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Kazakistan'da anıldı
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Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi.

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen törene Büyükelçi Mustafa Kapucu ve eşi, Büyükelçilik görevlileri, Kazakistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Türk vatandaşları ile davetliler katıldı.

Saat 09.05'te bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende İstiklal Marşı ile Kazakistan Milli Marşı okundu, Büyükelçi Kapucu, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Kapucu, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Kurtuluş Savaşı'nın lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türk devriminin önderi olduğunu belirterek, "57 yıllık ömrüne 11 savaş sığdıran Atatürk, askeri dehasının yanı sıra devlet kurucusu, kurtarıcı, devrim önderi, devlet adamı ve usta diplomat özelliklerinin hepsine birden sahiptir." dedi.

Bu nedenle Atatürk'ün çok yönlü bir devlet adamı olarak nitelendirildiğini kaydeden Kapucu, "Türk dünyası ile ilgili vizyonu da ileri görüşlülüğünü gösteren önemli örneklerden biridir." ifadesini kullandı.

Kapucu, Atatürk'ün "Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur fakat yarın ne olacağını kimse kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan gibi parçalanabilir. Dünya, yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Hazır olmak, yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanırlar? Manevi köprülerini sağlam tutarak. Dil bir köprüdür, tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz." şeklindeki sözlerini hatırlattı.

"Atatürk'ün izlediği siyasetin bugün Türk dünyasının attığı adımlarla nasıl örtüştüğünü görebiliyoruz"

"Atatürk'ün 1928'de gerçekleştirdiği Harf İnkılabı da Türk dünyasıyla kurulmasını arzuladığı kültür birliği ile yakından ilgilidir." diyen Büyükelçi Kapucu, şöyle devam etti:

"Atatürk ayrıca Türk dilini geliştirerek ve yayarak bütün Türk dünyasının yegane sesi ve düşünce vasıtası olmasını istemiştir. Atatürk'ün neredeyse bir asır önce izlediği siyasetin ve gösterdiği yönün bugün Türk dünyasının attığı adımlarla nasıl örtüştüğünü görebiliyoruz. Zira Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk Devletleri Teşkilatı Bişkek Zirvesi'nde 'Ortak alfabemiz, kader ortaklığımızın, ortak istikbalimizin ve geleceğe birlikte adım atma irademizin de nişanesidir. Bu alandaki çabalarımızı artırmak suretiyle aramızdaki her türlü engeli inşallah ortadan kaldıracak, Türk dünyasının tarihi kucaklaşmasına imza atacağız' demiştir."

Kapucu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında bir kez daha saygıyla yad ediyorum. Silah arkadaşı tüm şehitlerimiz ile kahraman gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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