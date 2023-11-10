Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Kırgızistan'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te törenle anıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin Atatürk Parkı'nda düzenlediği törende, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te başlayan siren sesi eşliğindeki iki dakikalık saygı duruşunun ardından çelenkler bırakıldı ve akabinde İstiklal Marşı okundu.

Törene, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar ve konsolosluk çalışanları, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi yöneticileri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Koordinatörlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bişkek Temsilciliği, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının Bişkek'teki yetkilileri, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği yönetimi, Türk-Kırgız İşadamları Derneği (TÜKİD) ve Kırgızistan Türkiye Dostluk Hastanesi temsilcileri katıldı.

"Atatürk, tüm mazlum milletlere ve Türk dünyasına örnek oldu"

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm mazlum milletlere ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ve Türk milletinin egemenliğini kazanmasını sağlayarak bağımsızlık yolunda mücadele veren tüm hürriyet düşkünü Türk dünyasına örnek olduğunu söyledi.

"Mustafa Kemal Atatürk, tarihin akışına yön veren ender liderlerden birisi olmuştur" diyen Doğan, "Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaştığımız bu zamanda da büyük Atatürk'ün değerini ve karakterini daha iyi anlıyor ve onun önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz." diye konuştu.

Doğan, Atatürk'ün bize açtığı yolda ülkenin menfaati, güvenliği ve refahı için genç nesillerimizle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Değerli gençler, Türk dünyasının da temsilcileri olarak hepiniz bundan sonra da sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği ve bağımsızlığı için değil, tüm Türk dünyası ülkelerinin birliği ve bütünlüğü için gayret gösterecek ve çalışacaksınız." ifadesini kullandı.

Milli mücadelenin başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 85. yılında rahmet ve minnetle yad ettiklerini ifade eden Doğan, "Atatürk'ü, tüm silah arkadaşlarını ve Cumhuriyetimizin bölünmez bütünlüğünü, devletimizin ve milletimizin birliği için canlarını sakınmadan veren tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, saygıyla ve şükranla anıyoruz." dedi.

Törene Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi de katıldı

Türkiye ile Azerbaycan'ın milli günlerini birlikte geçirmenin önemine vurgu yapan Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Latif Gandilov, "Bugün burada sizlerle olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Gandilov, Atatürk'ün muhteşemlik ve güçlülük simgesini taşıdığını, zor kararlar alabilen ve fikirlerine halkını da inandırabilen bir lider olduğunun altını çizdi.

Atatürk'ü, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi de andı

Öte yandan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) 10 Kasım Atatürk'ü anma programı ve "Her yönü ile Atatürk" konulu bir panel yapıldı.

Saygı duruşu ve milli marşı ile başlayan programda KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve Rektör Vekili Dr. Baktıgül Kalambekova günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Panelde, KTMÜ öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Recai Doğan'ın başkanlığında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk "Basında Atatürk", Prof. Dr. Çağatay Akengin "Atatürk'ün Sanat Anlayışı" ve Yrd. Doç. Dr. Roza Abdıkulova da "Komutan Devlet ve Fikir Adamı olarak Atatürk" başlıklı sunum yaptı.

Atatürk belgeselinin gösterildiği programda sanatçı İrfan Gürdal, sazlı mini dinleti sundu.