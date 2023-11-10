Büyük Önder Atatürk, Boyabat'ta anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Sinop'un Boyabat ilçesinde törenle anıldı.

Hükümet konağı önünde Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Coşar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan program, siren eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Göndere çekilen Türk bayrağı, ardından yarıya indirildi.

Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde devam eden programda Sıhhiye Ahmet Özay Anaokulu, Uygur Özay İlkokulu ve Boyabat Osman Özgün Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin hazırladığı programlar sunuldu.

Program, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapılması, şiirlerin okunması ile gösterilerin ardından sona erdi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Gül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Kızıltaş, Sinop Üniversitesi Boyabat Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Eravcı, Baro Temsilcisi Hüseyin Çelik ile diğer ilgililer katıldı.