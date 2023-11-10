Büyük Önder Atatürk, Avrupa'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında, Avrupa'daki temsilciliklerde törenle anıldı.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinde düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

"Mustafa Kemal'i düşünüyorum" şiirinin okunduğu törende Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş konuşma yaptı.

Denktaş, "Çınar gibi bir cumhuriyet. Yüz yıl demek çok kolay; iki kısa kelime, 6 harf ama sadece kuruluşunda değil sonrasında analarımızın, atalarımızın, ağabeylerimizin ve ablalarımızın bitmeyen, tükenmeyen emekleriyle sıfırdan, yokluktan inşa edilen bir cumhuriyet. Saygı duymamak elde değil." ifadelerini kullandı.

Yunanistan

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Türk Büyükelçiliğinde anıldı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde düzenlenen törene, Büyükelçilik ve Konsolosluk çalışanları, Atina'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

"Erasmus" programı kapsamında Atina'da bulunan Afyonkarahisar Şemsettin Karahisarı, Hüseyin Sümer ve Yavuz Selim Ortaokulları öğretmen ve öğrencileri de törende hazır bulundu.

Büyükelçi Erciyes, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak devrimleri, ilkeleri ve idealleriyle Türk milletinin istikbal ve istiklalini teminat altına aldığını vurguladı.

Atatürk'ün mirasının bugün hala Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerini oluşturmakta ve gelecek nesillere yol göstermekte olduğunu belirten Erciyes, "Atatürk'ü anmak, onun değerlerini yaşatmak ve Türkiye'yi daha aydınlık bir geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Erciyes'in ardından söz alan Afyonkarahisarlı öğrenci Duru Yaman, "Her birimize düşen en büyük görev Atatürk'ü ve en büyük eseri cumhuriyeti anlamak, cumhuriyetin değerlerini her koşulda korumak, Atatürkçü düşünceyi benimsemek, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımaktır." diye konuştu.

Avusturya

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde düzenlenen törene Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Ceyhun, Türk milleti olarak Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıldığı ve onun mirasına en derin saygının gösterildiği gün olan 10 Kasım'ı bir kez daha hüzünle karşıladıklarını söyledi.

Ceyhun, Atatürk'ün Türkiye'nin ulusal bağımsızlık mücadelesinin öncüsü olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve muasırlaşma hamlesinin de lideri olduğunu vurguladı.

İspanya

Başkent Madrid'deki Türkiye Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen törene Büyükelçi Nüket Küçükel Ezberci, Türk diplomatlar ve Madrid'deki misyonlarda görevli Türk askeri personel katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşma yapan Büyükelçi Ezberci, "Atatürk bugünlere, kendisinin liderliğinde, bağımsızlığı için seferber olan Türk ulusunun azmi ve dirayeti sayesinde geldi." dedi.

"Atatürk başta olmak üzere, ülkemizi var edebilmek ve yaşatabilmek için kanını ve canını vermiş, alın terini ve gözyaşını dökmüş bütün şehit ve gazilerimizi anıyorum." diyen Ezberci, gelecek yıldan itibaren Madrid'deki Türk vatandaşlarıyla birlikte 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için bir proje başlatılacağını söyledi.

Belçika

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinin düzenlediği 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programına Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Azerbaycan'ın Brüksel Büyükelçisi Vaqif Sadıqov ile çok sayıda davetli katıldı.

Askeri Ataşe Albay Çağrı Sağıroğlu'nun "dünya basınının gözünden Atatürk'ün vefatı" konulu sunumunun ardından Geçici Maslahatgüzar Özgür Çakar konuşma yaptı.

Atatürk'ün dünyaya örnek olmuş bir devlet adamı olduğunu, Türkiye'nin İstiklal Savaşı'nı Cumhuriyet ile taçlandırdığını hatırlatan Çakar, Atatürk'ün en büyük eserinin, 100. yılı kutlanan Cumhuriyet olduğunu vurguladı.

Çakar, Atatürk'ün dünya milletlerine egemenlik ve bağımsızlık fikrini miras bıraktığını, Türk milletinin de Atatürk'e olan borcunu ödemesinin yolunun, Cumhuriyet'i muhafaza ve müdafaa etmek olduğunu belirtti.

Çakar'ın konuşmasının ardından, Brüksel'de yaşayan Türk ailelerinin çocukları Atatürk şiirleri okudu.

İsveç

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel'in ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen törene, Askeri Ataşe Kıdemli Albay Şenol Nazikkol, Büyükelçilik çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Tezel, "Cumhuriyet'imizin kurucusu, eşsiz komutan ve büyük devlet adamı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 85. yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Türkiye'nin Almanya'daki dış temsilcilikleri Berlin Büyükelçiliği ve Berlin Başkonsolosluğunda düzenlenen törenlerle anıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşma yapan Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, "Cumhuriyet'in kurucusu İstiklal Savaşı'mızın kahramanı, baş tacımız Ulu Önder Atatürk'ü hiç dinmeyen bir özlem, minnet, saygı ve sevgiyle anıyoruz." dedi.

Bu yıl 100. yılı gururla kutlanan Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolun zorluklarla açıldığını anlatan Şanlı, "Kurtuluş mücadelemiz genç cumhuriyetimiz o dönemde de bağımsızlığına yeni kavuşan birçok devlete ilham kaynağı olmuştur. Ülkemizin sahip olduğu konum ve dinamizm, Atatürk'ün bıraktığı eserin büyüklüğünü ortaya koymakta, onun diğer konularda olduğu gibi milletimize olan inancında da yanılmadığını göstermektedir." diye konuştu.

Kosova

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen törene Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ve Kosova'daki Türk kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Angılı, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün söylediği en önemli sözlerden birinin, "Bağımsızlık benim karakterimdir." sözü olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'ni tarif eden en önemli özelliğinin de bağımsızlığının olduğuna dikkati çeken Angılı, "Bu yüzden büyük Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve bu Cumhuriyet'i bize armağan eden atalarımızı bu vesileyle rahmetle, saygıyla, minnetle ve özlemle anıyorum." dedi.

Öte yandan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'üncü yılı dolayısıyla Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Filizler Atatürkçü Türk Kültür Sanat Derneği tarafından anma törenleri düzenlendi.

İsviçre

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunda düzenlenen programa, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç, Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Medeniyetler İttifakı Özel Temsilcisi Hakan Kıvanç Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, İsviçre'deki Türk kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlaya tören, Başkonsolos Özkan'ın konuşmasıyla devam etti.

Özkan, "Eşsiz askeri dehası ve yüksek devlet adamı nitelikleriyle Atatürk, sadece Türk tarihinin değil, insanlık tarihinin de unutulmaz isimleri arasında yerini almıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk istiklal mücadelesinin kazanılmasının ardından da durmamış, bugün 100. yılını büyük sevinç ve iftiharla kutladığımız 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün, genç nesillere her zaman büyük önem verdiğini vurgulayan Özkan, "Bizlerin görevi, bilhassa yurt dışında, Atatürk'ün geleceğimizi emanet ettiği çocuklarımıza ve gençlerimize onun fikirlerini, ideallerini ve mücadelesini anlatmaktır. Bu bağlamda, bugünkü törenimizde çocuk ve gençlerimizin yer almasını özellikle arzu ettiğimizi belirtmek isterim." dedi.

Program kapsamında Atatürk'ün hayatının belirli bölümlerinin yer aldığı fotoğrafların gösterimi yapıldı.

Turquia 1912 Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ümmü Gülsüm Çavuş, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında Türk gençlerinin gözünden Atatürk" konulu konuşma yaparken Türk öğrenciler Batuhan ve Cihangir Tursun, "Mustafa Kemal'i düşünüyorum" ve "Atatürk" başlıklı şiirleri okudu.

Malta ve İtalya

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla Malta'da Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliğince Marsa semtinde yer alan tarihi Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen'in şehitlikteki abideye çelenk koyması ve saygı duruşuyla başlayan törende, İstiklal Marşı okundu.

Törene Büyükelçilik yetkililerin yanı sıra Malta'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Şen ve vatandaşlar, daha sonra şehitlikteki kabirlere karanfil bıraktı.

İtalya'da da Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Büyükelçilik yetkilileri ve Roma'da bulunan Türk kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende, Atatürk anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bulgaristan

Mustafa Kemal Atatürk, 1913-1915 yıllarında 17 ay askeri ataşe olarak görev yaptığı başkent Sofya'da anıldı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün konutunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Törende yapılan konuşmalarda Atatürk'ün Sofya görevi sırasında imza attığı işler anlatılarak Bulgaristan'da çıkan "Utro" (Sabah) gazetesinin 1931 yılında Atatürk'ün şu sözlerine yer verdiği anımsatıldı:

"Her zaman Bulgar halkının bir arkadaşı oldum ve olmaya devam edeceğim. Kim Bulgaristan'a karşıysa o Türkiye'ye de karşıdır."

Çocukların Atatürk'ü şiirlerle andıktan sonra, Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet, Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhuna dua okudu.

Bulgaristan Parlamento Başkan Yardımcısı Filiz Hüsmenova milletvekilleri, diplomatlar ve vatandaşların katıldığı törenden sonra konuklar, zamanında Atatürk'ün çalıştığı ve günümüzde müzeye dönüştürülen odasını gezdiler.

Batı Balkanlar

Türkiye'nin Saraybosna, Belgrad, Zagreb ve Podgoritsa büyükelçilikleri de Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında törenler düzenledi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki anma törenine katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, burada yaptığı konuşmada, Atatürk ve arkadaşlarının sonsuz bir minnetle anılmasının önemine vurgu yaparak "Bugün Filistin'deki kardeşlerimizin yaşadığı acının, onlara karşı yapılan insanlık suçunun da bu vesileyle bir an evvel dindirilmesini diliyorum." dedi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, bugün Cumhuriyet'in kurucusu ve Türkiye'nin bağımsız kalması için seferber olan Türk halkını minnetle andıklarını söyledi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy da yaptığı konuşmada, "Bu sene aynı zamanda atamızın bizlere emanet ettiği ve en büyük eserim dediği Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutluyoruz. 100 yaşına basan Cumhuriyet'i önderimizin ne denli bir lider olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor." dedi.

Atatürk'ün en önemli özelliğinin bağımsızlığa olan vazgeçilmez tutkusu olduğuna işaret eden Aksoy, "Atatürk, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra hiçbir mağlup milletin direniş gösteremediği bir zamanda sivil ve askerlerle bütün dünyaya meydan okumuş ve yedi düveli dize getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran ise Atatürk'ün tarihteki kilit davranışlarına işaret ederek "Atatürk'ü anarak geleceğe bakabiliriz." diye konuştu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen törene çok sayıda Türkçe eğitimi gören öğrenci katılırken Zagreb'in ünlü ressamlarının çizdiği Atatürk portreleri de sergilendi.

Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan da 10 Kasım'ın önemli bir tarih olduğunu belirterek Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in 100'üncü yaşını kutladığını anımsattı.

Finlandiya

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılında Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliğinde anma programı düzenlendi.

Büyükelçiliğin X hesabındaki paylaşımda, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 85'inci yılında Helsinki'de saygı, minnet ve rahmetle andık. Büyük Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanları ve şehitlerimizin ruhları şad olsun!" ifadelerine yer verildi.

Baltıklar

Türkiye'nin Vilnius Büyükelçiliği de X hesabından, "Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı ve bu yıl 100'üncü yaşını kutladığımız Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 85'inci yılında Büyükelçiliğimizde düzenlediğimiz törende saygı, rahmet ve minnetle andık." mesajını paylaştı.

Türkiye'nin Riga Büyükelçiliği de "Aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm silah arkadaşlarını ve Cumhuriyet'imizin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını sakınmayan tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz." ifadesini paylaştı.

Türkiye'nin Tallin Büyükelçiliğinin paylaşımında ise törenin fotoğrafları paylaşıldı ve "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85'inci yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." mesajına yer verildi.

Kuzey Makedonya

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Büyükelçiliğin Facebook hesabında yapılan paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümünde saygı ve minnetle yad ettik." ifadelerine yer verildi.

Arnavutluk

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Büyükelçiliğin Facebook hesabında yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yılında Büyükelçiliğimizde mesai arkadaşlarımız, Tiran'daki kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileriyle anma töreninde bir araya geldik. Atatürk'ümüzün, silah arkadaşlarının ve tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun."

İngiltere ve İrlanda

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği ve Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliğinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı dolayısıyla anma törenleri düzenlendi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve Büyükelçilik çalışanlarının katıldığı törende, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında saygı ve özlemle anıldı.

Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Hakan Olcay da İrlanda'da düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşaması için birçok yeniliğe imza atan ve devrim gerçekleştirerek bunu Türk halkına miras bırakan Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Romanya

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Calea Victoria Caddesi'ndeki (Zafer Caddesi) Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ın yanı sıra çok sayıda Türk vatandaşı da katıldı.

Fransa

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı vesilesiyle anma töreni düzenlendi.

Büyükelçiliğin X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada "Ata'mızı saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz." ifadesine yer verildi. ???????