Haberler

Büyük Önder Atatürk, Antalya ve çevre illerde anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Hulusi Şahin, Antalya Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Eren ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, bayrak yarıya indirildi ve İstiklal Marşı okundu.

Anma etkinlikleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti. Gülveren Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Neriman Hatır, burada yaptığı konuşmada, köklü bir tarihe sahip olan Türk milletinin yetiştirdiği en büyük liderlerden birinin Atatürk olduğunu söyledi.

Hatır, Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle andıklarını belirtti.

Lise öğrencilerinin sahnelediği "Senin Saatin Durmaz" isimli gösteride, Atatürk'ün hayatı canlandırıldı ve sevdiği türküler seslendirildi. Katılımcılar, ellerinde bayraklarla törene eşlik etti.

Vali Hulusi Şahin, şiir, resim ve kompozisyon alanında ödül alan öğrencilere hediyelerini verdi, ardından beraberindekilerle "Senin Saatin Durmaz" adlı resim sergisini gezdi.

Burdur

Burdur'daki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Tülay Baydar Bilgihan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Metin Çelebi, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonu'nda devam eden anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan, USO Anadolu Lisesi Müdürü Özlem Karpuz, Atatürk'ü anmanın sadece geçmişe dönük bir hatırayı yaşatmak olmadığını, onun düşüncelerini, ideallerini ve emanet ettiği Cumhuriyet'i koruyup, yüceltme kararlığını tazelemek olduğunu söyledi.

Daha sonra öğrenciler, oratoryo gösterisi yaptı.

Muğla

Muğla Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali İdris Akbıyık, Garnizon Komutanı Koramiral Rafet Oktar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla meydandaki protokol üyeleri ve vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Bazı vatandaşlar da evlerinin balkonuna çıkarak saygı duruşuna katıldı.

Anma töreni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle devam etti.

Isparta

Isparta'daki Valilik önünde düzenlenen törende, Vali Abdullah Erin, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Isparta Kültür Merkezi Gül Salonu'nda devam eden programda, Şehit Ömer Sarı Ortaokulu öğrencileri günün anlam ve önemini belirten sunum yaptı.

Protokol üyeleri, hafta dolayısıyla düzenlenen yarışlarda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı

TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltı sonrası ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Slovakya'da 2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı

2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.