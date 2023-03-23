"Büyük Nehirlerin Medeniyetleri" Sergisi Çin'de Kapılarını Ziyaretçilere Açtı

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'da yer alan Zhengzhou Müzesi'nin 2023'teki "Büyük Nehirlerin Medeniyetleri" adlı sergisi, kısa süre önce kapılarını ziyaretçilere açtı.

Sergi, "Yetiştirme", "Şekillendirme", "Şehirler ve Devletler" ve "Kalkınma ve Birarada Yaşama" başlıklı dört bölümden oluşuyor.

SES (Çince): FEDERICO ROBERTO ANTONELLI, Çin'deki İtalya Büyükelçiliğinin Kültür Ataşesi:

"Bu sergi çok anlamlı. Dünyadaki önemli medeniyetleri gösteriyor, dolayısıyla sadece iki ülke arasındaki etkileşime katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm dünyadaki kültürler ve halklar arasındaki diyalog için de bir platform oluşturuyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Zhengzhou'dan bildiriyor. (XHTV)