Büyük Mısır Müzesi Açılıyor: Tarihin Yeni Kapıları Aralanıyor

Güncelleme:
Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, bu akşam açılışı yapılacak olan Büyük Mısır Müzesi'nin tarihi bir olay olduğunu belirtti. Müze, Mısır'ın 7 bin yıllık tarihini yansıtacak.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, bu akşam açılışı yapılacak olan Büyük Mısır Müzesi'nin benzersiz bir yapı, açılışının da ülke tarihindeki sıra dışı olaylardan biri olduğunu belirtti.

Medbuli, müze açılışı öncesinde basına açıklamada bulundu.

Büyük Mısır Müzesi'nin açılışının benzersiz ve sıra dışı bir olay olduğunu söyleyen Medbuli, "Bu projeyi hayata geçirmeyi hep hayal ettik. Bu büyük yapı, tarihi 7 bin yıldan öncesine kadar uzanan Mısır'ın tüm dünyaya hediyesidir." dedi.

Müzenin inşaatının büyük kısmının son 7 yılda tamamlandığına işaret eden Medbuli, müzenin fikir aşamasından açılışına kadar geçen sürede katkı sunan herkese şükranlarını sundu.

Müze açma fikrinin 30 yıl öncesine kadar dayandığını dile getiren Medbuli, projenin eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in devrildiği 2011 olayları sırasında bir süre askıya alındığını daha sonra Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatıyla çalışmalara devam edildiğini aktardı.

Müzenin Mütevelli Heyeti üyelerinden iş adamı Muhammed Mansur ise müzenin yıllık 5 milyon kişi tarafından ziyaret edilmesini beklediklerini söyledi.

Müzenin açılışının bu akşam, Cumhurbaşkanı Sisi'nin yanı sıra 79 ülkeden resmi heyetin katıldığı büyük bir törenle gerçekleşmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
