Büyük Kanyon'da Orman Yangını 20 Kat Büyüdü
Arizona'daki Büyük Kanyon Milli Parkı'nda çıkan orman yangını, yıldırım düşmesi sonucu başladı ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayıldı. 24 saat içinde 1000 dönümden 20 bin dönüme ulaşan yangın nedeniyle 500 park ziyaretçisi tahliye edildi.
NEW ABD'de, Arizona eyaletinin kuzeyinde bulunan Büyük Kanyon civarında çıkan orman yangını, 24 saat içinde neredeyse 20 kat büyüdü.
NBC News'in haberine göre, Büyük Kanyon Milli Parkı'nda yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.
Kuvvetli rüzgar ve aşırı sıcakların etkisiyle büyüyen yangın, 24 saat içinde 1000 dönümden yaklaşık 20 bin dönüm alana yayıldı.
"White Sage Yangını" olarak adlandırılan yangın nedeniyle, bölgede bulunan 500 park ziyaretçisi tahliye edildi.
Yetkililer, yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel