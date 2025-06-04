Büyük İstanbul Otogarı'nda Elektrik Kaynaklı Yangın Pangı

Büyük İstanbul Otogarı'nda Elektrik Kaynaklı Yangın Pangı
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Büyük İstanbul Otogarı'nda yönetim binasının 2. katında çıkan elektrik kaynaklı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay yerine polis, sağlık ve elektrik ekipleri de sevk edildi.

Büyük İstanbul Otogarı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otogarın yönetim binasının 2. katındaki ofis bölümünde elektrik kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve elektrik ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangının ardından duman tahliyesi yapıldı. ???????

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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