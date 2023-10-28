Büyük Filistin Mitingi'nin ardından toplu taşımada yoğunluk yaşandı

İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nin ardından metro, metrobüs ve Marmaray'da yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nin ardından metro, metrobüs ve Marmaray'da yoğunluk yaşandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen mitingin bitmesi üzerine vatandaşlar alandan ayrılmaya başladı.

Ayrılanların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle Atatürk Havalimanı Metro Hattı girişinde kalabalık oluştu.

Güvenlik görevlileri izdiham yaşanmaması için vatandaşları metrolara aralıklarla yönlendirdi.

Öte yandan metrobüs duraklarında da oluşan yoğunluk nedeniyle yolcular sırayla araçlara binmeye başladı.

Bazı vatandaşlar ise havalimanından yürüyerek ayrılmayı tercih etti.